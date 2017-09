Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Bei Vize-BM Rudi Bauer (SP) schrillen die Alarmglocken. Es schmeckt ihm nicht, dass Inhalte der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung in Schwaz an die Öffentlichkeit kamen. „Besonders der jüngste Vorfall macht mir Kopfzerbrechen“, sagt Bauer. Denn dabei habe ein Mandatar aus dem Nähkästchen geplaudert, der bei der Sitzung gar nicht dabei war.

FP-Stadtparteiobmann Albert Kirchmeyr hatte sich beschwert, warum die Pläne eines privaten Bauwerbers in der Innenstadt nicht in der öffentlichen Sitzung besprochen wurden, und diese Infos weitergeleitet – die TT berichtete. „Es geht um ein öffentlich bekanntes Projekt. Fachlich war mein Herangehen vielleicht nicht korrekt, demokratiepolitisch musste es aber sein“, entgegnet Kirchmeyr.

Warum seitens der SP-Fraktion nun Wirbel gemacht wird, versteht GR Hermann Weratschnig (Grünen) nicht. „Ich sehe bei der Bebauung der Innenstadt keinen vertraulichen Punkt, der es rechtfertigt, das in die nicht öffentliche Sitzung zu legen“, sagt Weratschnig. Laut Tiroler Gemeindeverordnung könne in Ausnahmefällen (Personalangelegenheiten, Stellenbesetzungen, Angelegenheiten mit hohem emotionalen Wert) die Öffentlichkeit von der Sitzung ausgeschlossen werden. „Grundsätzlich entscheidet der Gemeinderat, was in welchem Teil besprochen wird“, sagt Helmut Wolf von der Gemeindeaufsicht der BH Schwaz. „Es handelt sich laut der Gemeindeverordnung um Ausnahmefälle und nicht um die Regel, wie in Schwaz“, sagt Weratschnig. Das sei für Bauer aber kein Grund, „Inhalte populistisch auszuschlachten“, und man hätte per Antrag den Punkt in die öffentliche Sitzung verschieben können. Laut Weratschnig gab es diese Möglichkeit nicht, da „der Punkt so nicht auf der Tagesordnung stand“. Laut Bauer sei der Punkt sehr wohl auf der Agenda gewesen. BM Hans Lintner (VP): „Es ist nicht im Detail auf der Tagesordnung gestanden, sondern mit einem Übertitel, wie Bauprogramme oder Grundverkehr.“

Dass Dinge aus dem vertraulichen Teil der Sitzung an die Öffentlichkeit geraten, sei laut Lintner kaum zu verhindern. Rechtliche Folgen werde es nicht geben. „Bei solchen Beratungsthemen müssen die Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz gewahrt werden“, sagt Lintner. Für Weratschnig habe die Aufhebung der Stellplatzverordnung für ein Bauvorhaben nichts mit einem Ausnahmefall zu tun. „In der Sitzung wurde zudem keine Vertraulichkeit vereinbart. Künftig fordern wir eine konkretere Tagesordnung und eine Behandlung in der öffentlichen Sitzung“, sagt er.