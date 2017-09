In der Affäre rund um den Fund von NS-Devotionalien in den Apothekenräumlichkeiten von Ex-Apothekerkammerpräsident Martin Hochstöger kam es noch am Dienstag zu einer Durchsuchung von Privaträumlichkeiten durch Beamte des Verfassungsschutzes. Laut Staatsanwaltschaft Innsbruck handelte es sich seitens des am Dienstag von der FPÖ ausgeschlossenen hochrangigen Funktionärs um eine freiwillige Nachschau. Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das NS-Verbotsgesetz laufen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Tiroler Grünen sehen in der Affäre rund um den mittlerweile ehemaligen FPÖ-Funktionär Martin Hochstöger noch offene Fragen – und nehmen FPÖ-Landesparteichef Markus Abwerzger ins Visier. Die Öko-Partei stellte die Frage, ob Abwerzger und seine Parteikollegen von den NS-Devotionalien gewusst haben.

Entrüstet ist auch die Tiroler SPÖ: „Der FPÖ gelingt es einfach nicht, ihren braunen Sumpf trockenzulegen“, kritisierte Landesgeschäftsführer und Landtagsabgeordneter Georg Dornauer. Der neuerliche Vorfall zeige klar, dass rechtsextremes Gedankengut nach wie vor seinen fixen Platz innerhalb der Tiroler FPÖ habe. „Dass solch eine Partei in Tirol auch noch einen Regierungsanspruch stellen will, ist eine gefährliche Drohung für unsere Gesellschaft, der wir uns mit aller Kraft entgegenstellen müssen.“ (TT)