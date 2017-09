Von Claudia Funder

Lienz – Regierungsrat Josef Wurzer ist ein kluger und charakterstarker Mann mit einem großen Herzen. Wer der „Pepi“ ist, braucht man in Lienz wohl keinem erklären. Der 91-Jährige ist zum einen für seine soziale Ader bekannt. So floss etwa der Erlös all seiner Bücher einem guten Zweck zu. Seinen erfrischenden Humor ließ er sich bis ins hohe Alter nie nehmen, obwohl es das Schicksal nicht immer gut mit ihm meinte. So bewegt Wurzer in Schulen mit zutiefst berührenden Erzählungen, wenn er als Zeitzeuge Einblick in eine denkbar dunkle Phase seiner Vergangenheit gewährt.

Eine Reihe von Schlüsselerlebnissen hatte den gläubigen Katholiken schon in jungen Jahren zum überzeugten Gegner des NS-Regimes geformt. Als Schüler erlebte er einen Unterrichtsalltag voll Furcht und Schikane. Während seiner Ausbildungszeit in Innsbruck wurde Pepi Wurzer ob seiner Überzeugung von der Gestapo verhört und geschlagen. Ein Kinnhaken führte zum offenen Kieferbruch. Es folgten Verhaftung, Schulverweis und Gauverbot.

Einschüchtern ließ sich der geradlinige junge Mann dennoch nie. Im Gegenteil – er wurde zum Widerstandskämpfer. Und er holte 1947 die Reifeprüfung nach, wechselte zur Post, wo er Amtsdirektor wurde. 1982 erhielt er den Berufstitel Regierungsrat. In den Jahren 1968 bis 1986 war Pepi Wurzer Mitglied des Lienzer Gemeinderates.

Als Obmann des Bundes der Opfer des politischen Freiheitskampfes in Tirol initiierte er die Errichtung eines Mahnmals, das 1965 bei der Pfarrkirche St. Andrä in Lienz geweiht wurde. Heuer im Frühling wurde dieses um die namentliche Nennung der Opfer in einem metallenen Buch ergänzt.

Pepi Wurzer wurde für sein Engagement mehrfach ausgezeichnet, erhielt die Verdienstmedaille und das Verdienstkreuz des Landes Tirol, das Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs und das Goldene Ehrenkreuz für Verdienste um die Republik Österreich.

Am Donnerstagabend wurde dem 91-Jährigen auch in Lienz eine späte, aber große Würdigung zuteil: Mit gebührenden Standing Ovations wurde ihm im Ratsaal der Ehrenring der Stadt überreicht.

Bürgermeisterin Elisabeth Blanik hob Wurzers Zivilcourage, Weisheit, Charakterstärke und Engagement für Demokratie hervor. Er habe Lienz große Ehre erwiesen: „Du bist ein Vorbild für uns alle in der Stadt und hast uns gezeigt, wie man auch in schwersten Phasen des Lebens Humor und Nächstenliebe bewahren kann.“ Die Stadtchefin fand auch sehr persönliche Worte: „Mich hat immer deine Jugendlichkeit des Geistes und des Herzens begeistert, die aus deinen Augen blitzt. Ich bin glücklich, dass du nach wie vor so große Freude am Spiel des Lebens hast.“

Der ehemalige Gemeinderat Gerwald Lentner hielt die Laudatio für seinen „Freund, mit dem ich tief in der Seele verbunden bin“. Er lud die Festgäste mit seinen Ausführungen zu einer Wanderung zu fünf Leuchttürmen, die das Leben Pepi Wurzers prägten: der Glaube, feinsinniger Humor, soziales Wirken, politisches Engagement und – „am strahlendsten“, wie Lentner anmerkte – der Widerstand gegen den Nationalsozialismus.

Pepi Wurzer erklärte bei der sehr würdevoll gestalteten Feier sichtlich bewegt: „Ich werde den Ehrenring mit Freude und großem Stolz tragen. Er ist für mich Bestätigung, dass ich etwas erreichen und bewirken konnte. Er ist aber auch Auftrag, in diesem Sinne weiterzumachen.“ Der Geehrte dankte einer Reihe von Menschen, die sein Leben begleitet und bereichert haben, „zuallererst aber dem Herrgott, der immer die schützende Hand über mich gehalten hat“.