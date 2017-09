Massive Kritik an der Bewerbung der Olympia-Volksbefragung am 15. Oktober kommt jetzt vom ÖVP-Regierungspartner und der FPÖ. Für den grünen Klubchef Gebi Mair macht die aktuelle Kampagne viel von der ursprünglichen Idee zunichte. Während sich die Innsbrucker Grünen gegen eine Bewerbung für 2026 aussprechen, war die bisherige Linie der Landesgrünen von einer „konstruktiven Skepsis“ getragen. Jetzt erfolgt der Schwenk. „Ich erwarte mir, dass die Innsbruck Tirol Wintersport GmbH ihre Kampagne umstellt“, betont Mair. Er wolle eine ausgewogene Information über Chancen und Risiken anstelle plumper Stimmungsmache sehen. „Das haben wir Grüne bei vielen verschiedenen Gelegenheiten in den vergangenen Wochen deponiert.“ Ansonsten verstehe er, so Mair, alle Menschen sehr gut, die sich angesichts der Kampagne von einem angedachten „Ja“ bei der Volksbefragung verabschieden würden. „Ich hatte gehofft, dass die Betreiber der Olympia-Idee in Tirol verstanden haben, dass Kampagnen alten Typs nicht mehr funktionieren“, fügt Mair hinzu.

Die FPÖ glaubt nicht mehr, dass die Olympiabefragung mit Ja ausgeht. Die schwarz-grüne Landesregierung sei zu zaghaft vorgegangen, kritisiert FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Die Bewerbung hätte offensiver und besser durchdacht sein sollen. „Die von der Regierung festgesetzte Fragestellung ist mehr als fragwürdig.“ Wie berichtet, halten sie der Verfassungsjurist Heinz Mayer und die Initiative „mehr demokratie“ für „verfassungswidrig“. Sportreferent Josef Geisler (ÖVP) legte ein gegenteiliges Gutachten vor.

Internationale Großkonzerne fänden immer Wege, wie sie Gewinne in Niedersteuerländer verschieben können, kritisieren ÖVP-Wirtschaftsbund-Obmann Franz Hörl und ÖVP-Nationalratskandidatin Barbara Thaler. „Während die rund 1000 Tiroler Online-Händler brav ihre Abgaben zahlen, haben Amazon und Co. einen klaren Wettbewerbsvorteil, der den heimischen Internethandel bremst“, sagt Thaler. In den letzten zehn Jahren hätten sich die Online-Konsumenten verdoppelt. 60 Prozent der Österreicher kaufen regelmäßig online ein. „Insgesamt verbucht der Onlinehandel jährlich einen Umsatz von über sieben Milliarden Euro. Die Hälfte davon fließt unversteuert ins Ausland.“ (pn, aheu)