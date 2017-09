St. Johann i. T. – Es war eine schwere Geburt, doch nun ist es so weit. Bereits seit 2012 gibt es die Idee, eine Gesundheits- und Krankenpflegeschule im Bezirk Kitzbühel anzusiedeln, bereits 2014 haben sich die Bürgermeister des Gemeindeverbands Bezirkskrankenhaus St. Johann für den Standort St. Johann entschieden. Nun soll es endlich losgehen.

Der Startschuss zur Realisierung der Pflegeschule in St. Johann erfolgte am Donnerstag mit der Konstituierung der Jury für den Architektenwettbewerb und der Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen. Die neue Ausbildungsstätte wird auf dem Areal des Bezirkskrankenhauses errichtet. Für Verbandsobmann Paul Sieberer ist die Gesundheits- und Krankenpflegeschule „eine Investition in die Bildung junger Menschen und eine notwendige Förderung der Qualifikation, um den zunehmenden Bedarf an ausgebildeten Pflegekräften auch für die Zukunft sicherstellen zu können“.

In der Schule sollen künftig nicht nur die Pflegekräfte für das Bezirkskrankenhaus, sondern auch Personal für weitere Einrichtungen wie Sozial- und Gesundheitssprengel oder Pflegeheime in der Region ausgebildet werden.

Geplant sind drei bis vier Klassen, um eine vollständige Ausbildung zu ermöglichen, wie Sieberer erklärt. Angeboten werden sollen die Ausbildungen zur Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz. „Auch eine Diplomausbildung wäre angedacht, aber hier brauchen wir eine Kooperation, und da laufen noch die Gespräche“, sagt Sieberer.

Neun Architekten aus Tirol und Salzburg sind nun zu dem Wettbewerb geladen. Die Pflegeschule wird nicht nur die Schule selbst mit Klassen- und Verwaltungsräumen und allen weiteren schulischen Einrichtungen umfassen, sondern beherbergt auch ein eigenes Simulationszentrum für medizinische und pflegerische Aus- und Fortbildungen.

Der Baubeginn ist für 2018 vorgesehen, der erste Ausbildungsjahrgang soll im Jahr 2019 in das neue Gebäude einziehen.