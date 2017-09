Matrei a. Br., Brenner – Die Verkehrssituation im Wipptal spitzt sich immer weiter zu: Die Kombination aus Baustellen auf der Brennerautobahn, (A13), der anhaltenden Totalsperre der Brennerbundesstraße ab Matrei nach einer Mure und dem Reiseverkehr sorgen für lange Staus auf der Autobahn und Verkehrschaos in den Wipptaler Gemeinden. Am Freitag erklärte Landesrat Johannes Tratter bei einem Lokalaugenschein auf der Baustelle rund um die gesperrte Bundesstraße, dass das Land Tirol derzeit die Verkehrssituation am Brenner genau prüfe. „Wir sind in Tirol mit dem Verkehr an unsere Grenzen gestoßen. Wenn es notwendig ist, werden wir am Brenner ähnlich reagieren wie in Kufstein“, betonte Tratter. Das Land Tirol will bekanntlich am 4. sowie am 27. Oktober bei Kufstein eine Lkw-Blockabfertigung einführen. Lediglich zwischen 250 und maximal 300 Lkw pro Stunde dürfen dann von Deutschland kommend auf der Inntalautobahn unterwegs sein. Es ist ein Pilotprojekt.

Ähnlich könnte das Land Tirol dann also auf der Brennerautobahn eingreifen. Wobei sich die Situation dort etwas anders darstellt. „Das Hauptproblem besteht nicht unbedingt unter der Woche aufgrund der Lkw, sondern vor allem wegen des Pkw-Verkehrs am Wochenende“, erklärt Tratter.

Die Arbeiten an der Brennerbundesstraße laufen indes auf Hochdruck. Mühlbachls Bürgermeister Alfons Rastner erklärte am Freitag, dass in rund zehn Tagen die Hangsicherungsmaßnahmen so weit sein sollen, dass die Straße mittels Ampelregelung zumindest wieder einspurig befahrbar ist. (dd)