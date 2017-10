Innsbruck, München – Die Bohrungen durch das Brennermassiv für den 55 Kilometer langen Brennerbasistunnel gestalten sich derzeit einfacher als die Gespräche mit Politikern und Bürgerinitiativen in Oberbayern. Im März hat Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Planungen für die nördliche Zulaufstrecke gestoppt, in den vergangenen Monaten wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Doch es geht nur schleppend voran, aktuell wird gerade darüber geredet, wie der Prozess für das Trassenauswahlverfahren überhaupt abgewickelt werden soll. Mit einer Fertigstellung des dritten und vierten Gleises im bayerischen Inntal wird ohnehin nicht vor 2040 gerechnet, die Kosten dafür werden mit 2,5 Milliarden Euro beziffert.

Eine Sitzung vom 24. August des so genannten Dialogkreises für den erweiterten Planungsraum in Rosenheim veranschaulicht, wie festgefahren der geplante Bahnausbau in Bayern ist: Die betroffenen Bürgermeister sind gespalten, „Tunnel unter dem Brenner spaltet ein Tal“, titelte unlängst die Augsburger Allgemeine Zeitung. Erst Ende des Jahres soll wieder geredet werden. Sehr zum Missfallen der Deutschen Bahn. Die Verantwortlichen bemängeln, dass wieder ein Jahr verloren wurde.

Gleichzeitig blicken die 20 Bürgermeister entlang der geplanten Ausbaustrecke neidvoll nach Tirol, dort verlaufe der Zulauf nämlich unterirdisch, argumentieren sie. Mit einer Billig-Lösung wollen sie sich nicht abspeisen lassen. Außerdem fordern bayerische CSU-Politiker bereits einen Planungsstopp und eine Kosten-Nutzen-Analyse.

Die dürfte spätestens im nächsten Jahr vorliegen. Und zwar vom EU-Rechnungshof. Ihm sind die unterschiedlichen Bahn-Geschwindigkeiten zwischen Österreich, Italien und Deutschland nämlich nicht entgangen. In der Vorwoche bezeichnete der österreichische Vertreter im EU-Rechnungshof, Oskar Herics, den Ausbau der Hochleistungsstrecke München – Verona mit dem Brennerbasistunnel als nationalen Fleckerlteppich. Herics kritisierte, dass die EU-Kommission bei den Bauvorhaben nicht mitreden könne. So würden Deutschland und Österreich von ganz unterschiedlichen Verkehrsprognosen ausgehen. Hier müsse es ein Umdenken geben, und „die Abrufung von Mitteln nach nationalen Aspekten ein Tabu sein“. Letztlich sei Österreich davon betroffen, weil eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Bahn nicht stattfinden könne. (TT, pn)