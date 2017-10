Von Angela Dähling

Kaltenbach – Die FPÖ rief und knapp 50 Interessierte kamen kürzlich der Einladung von FPÖ-Bezirksobmann Christoph Steiner in ein Kaltenbacher Gasthaus nach. Ziel der Veranstaltung: Mitglieder für eine Liste zu finden, die bei den am 12. November stattfindenden Gemeinderatswahlen in Kaltenbach kandidiert.

„Ich bin sehr optimistisch, dass wir das zusammenbringen. Grob steht alles, Feinheiten müssen noch geklärt werden“, sagt Steiner. Namen will er noch keine nennen, zumal weder der Listenname noch die Reihung der Mitglieder feststeht. Bis spätestens 13. Oktober wird es so weit sein, dann müssen alle Listen abgegeben werden. „Auf unserer Liste wird die Hälfte FP-Mitglieder sein, die anderen sind unabhängig. Wir sehen die Reihung im Reißverschlussverfahren zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern vor“, erklärt der FP-Bezirksvorsitzende weiter. Fest steht, dass die neue Liste keinen Bürgermeisterkandidaten aufstellen bzw. keinen solchen unterstützen wird, betont Steiner. „Ebenso ist fix, dass Koppeln für uns nicht in Frage kommt.“

Stattdessen wolle man „das Zünglein an der Waage“ werden, das bei Abstimmungen mal so, mal so für Mehrheiten sorgen will.

„So wie bisher kommt Kaltenbach nicht weiter. Da wurde ja nur noch gestritten“, meint Steiner. Zur Auflösung des Gemeinderates durch den Rücktritt der Mandatare der Freien Bürgerliste und der GLK-Liste sagt Steiner: „Das war von höchster VP-Instanz so gewollt, das habe ich aus hohen VP-Kreisen gehört.“

Bisher hat die VP-Bürgerliste gemeinsam mit der GLK-Liste sieben Mandate und so die Stimmenmehrheit gehabt. SP-Bürgermeister Klaus Gasteigers Liste hatte sechs Mandate.

„Wir wollen die besten Ideen unterstützen, egal wer sie einbringt“, kündigt Steiner an. Er sei zwar der Letzte, der Gasteiger verteidigt, wisse aber auch, dass dieser in Tirol „halt die falsche Farbe hat, und das kenne ich auch“.

Wie berichtet, kandidiert Gasteiger neuerlich als Bürgermeister. Zudem hat sich eine neue VP-Liste gebildet, die den seit Ende Juli in Kaltenbach ansässigen Alexander Maier als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schickt.