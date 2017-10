Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Heute will Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) in der üblichen Vorbesprechung der Stadtsenats­themen ihre Koalitionspartner über ihren neuen Anlauf in Sachen Nächtigungsverbot (im öffentlichen Raum) in der Alt- sowie weiteren Teilen der Innenstadt unterrichten. Neu ist zur ersten Vorlage im November 2016, dass nun auch die nördliche Maria-Theresien-Straße umfasst sein soll. Wie die TT bereits berichtete, soll eine dementsprechende ortspolizeiliche Verordnung morgen im Senat und am Donnerstag im Gemeinderat debattiert werden.

Schon gestern beriet sich Oppitz-Plörer mit der FPÖ. Die sechs blauen Stimmen hatten der gelb-schwarzen Phalanx einst gefehlt, um das Schlafverbot im Gemeinderat durchzubringen. Die Bürgermeisterin meinte gestern im Rahmen eines Pressegesprächs, dass sich nun die Vorzeichen geändert hätten. Anhaltende Anrainerbeschwerden aus der Altstadt über den Sommer, gepaart mit einer neuerlichen Erhebung der Ist-Situation durch die Mobile Überwachungsgruppe (MÜG) der Stadt, hätten den Ausschlag gegeben. So seien an neuralgischen Punkten im Innenstadtbereich (Unterführungen) teils bis zu 18 nächtigende Personen anzutreffen gewesen. Und das, so Oppitz-Plörer, sei einer sozialen Stadt wie Innsbruck nicht würdig.

Den Blauen will Oppitz-Plörer zwar kein weitreichenderes Bettelverbot, wie diese sich das vielleicht wünschen würden, anbieten. Zwei Lockmittel offeriert sie der FPÖ trotzdem: ein Alkoholverbot in der Altstadt und einen Leinenzwang für weite Teile der Innenstadt. So, wie es die FPÖ in einem dringlichen Antrag eingebracht hat. Diese beiden Restriktionen sollen aber erst demnächst beschlossen werden – die für eine Verordnung notwendigen Erhebungen seien noch am Laufen. Eine Verordnungsvorlage für den Donnerstag gehe sich deshalb nicht aus. Doch Alkverbot und Leinenzwang sollen kommen, versichert Oppitz-Plörer. Die FPÖ hat deshalb am Wochenende bereits durchblicken lassen, dem Schlafverbot zustimmen zu können. Verhandelbar ist noch die räumliche Ausdehnung des Verbots.

Nicht so die Roten. Der FI-Vorstoß ärgert SP-Stadtparteiobmann Helmut Buch­acher. Insbesondere, weil er nicht in der Stadtkoalition akkordiert war. Auch ÖVP und Grüne sollen erst via TT von dem neuen Schlafverbot-Anlauf erfahren haben. Buch­acher hält daher an der roten Grundbedingung fest: „Es muss zuerst eine ganzjährige Notschlafstelle kommen.“ Hier seien auch die Grünen im Land gefordert. Das sieht die Bürgermeisterin ebenso. Ein Ausbau der Notschlafplätze werde aber angegangen.