Die Ungleichbehandlung von Beschäftigten in Gemeinden und Gemeindeverbänden gegenüber Landesbediensteten beim Fahrtkostenzuschuss wird jetzt beseitigt. Gemeindereferent LR Johannes Tratter (VP) hat gestern einen Entwurf für eine Novelle des Gemeindebedienstetengesetzes in Begutachtung geschickt. Der Vorsitzende des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbands, BM Georg Dornauer, begrüßt die Initiative, verweist aber gleichzeitig auf einen Dringlichkeitsantrag im Oktober-Landtag. „Es benötigt keine Begutachtung, alle Parteien können unserem Antrag zustimmen.“ Rückwirkend könnten dann die durch die Öffi-Tarifreform verursachten Einbußen beim Fahrtkostenzuschuss bereits ab 1. Juli ausgeglichen werden, betont Dornauer. Er hofft deshalb auf ein Einvernehmen mit den ÖVP-Spitzen. „Uns geht es darum, die vielen Härtefälle in den Gemeinden, Bezirkskrankenhäusern und Altenheimen rasch abzufedern.“

2018 übernehme Österreich die EU-Ratspräsidentschaft. Dies sei eine einmalige Chance für Österreich als kleines Mitgliedsland, Europa nachhaltig zu verändern, meint NEOS-Spitzenkandidat für die Nationalratswahlen, Dominik Oberhofer. „Gerade deshalb muss Europa in diesem Wahlkampf in den Vordergrund gestellt werden. Wir NEOS lieben Chancen und wir lieben Europa.“ Gestern luden die Tiroler NEOS gemeinsam mit dem ehemaligen ÖVP-Nationalratspräsidenten Heinrich Neisser sowie der Tiroler Europa-Expertin Verena Ringler zur Vorstellung ihres Chancenplans.

LH Günther Platter und Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe verwiesen gestern auf den Kampf des Landes gegen den Transit. „Dennoch ist an besonders starken Reisetagen die Grenze der Belastbarkeit für Mensch, Natur und Infrastruktur erreicht.“ Am 4. Oktober kommt es zur Lkw-Blockabfertigung in Kufstein-Nord. (pn, aheu)