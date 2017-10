Gerlos – „Wir haben rauchende Kamine verloren und an Lebensqualität gewonnen“, resümiert der Gerloser Bürgermeister Andreas Haas fünf Jahre, nachdem das anfangs umstrittene 5,5 Mio. Euro teure Ortswärme-Pelletsheizkraftwerk seinen Betrieb aufnahm. „Die kritischen Stimmen sind verstummt. Und der graue Schleier, der in den kalten Monaten das Dorf bedeckt hat, ist verschwunden.“ Jährlich werden 5000 Tonnen Kohlendioxid eingespart, das entspricht einer Menge von in etwa 2 Mio. Litern Heizöl. „125 zufriedene Kunden mit 90 Prozent Anschlussdichte im Versorgungsgebiet sprechen für sich“, sagt Haas. Er ist seit Kurzem der Aufsichtsratsvorsitzende der Bioenergie Tirol eGen, der Beteiligungsgesellschaft von sieben großen Biomasse-Nahwärmeversorgungsanlagen im Land. Obmann NR Hermann Gahr ergänzt: „Wir setzen 5,8 Mio. Euro durch den Wärmeverkauf um.“ Eine nachhaltige Energieversorgung und eine verbesserte technische und umweltschonende Ausstattung der Werke erachtet Gahr als wichtige Zukunftsaufgaben.

In Gerlos wurde der Breitbandausbau mit den Grabungen zum Fernwärmenetz verbunden. Heute reicht das Glasfaserkabel in jedes Haus im Versorgungsgebiet. (TT)