Anrufen. Wer das E-Car nutzen will, muss am betreffenden Tag seinen Fahrwunsch anmelden. In Hopfgarten ist das unter 0678/128 1414 möglich, in St. Veit unter 0678/128 3042 und in St. Jakob unter 0678/128 0337.

Zeiten. Das E-Car ist vorerst von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr benutzbar.

Kinder. Kinder ab dem Volksschulalter dürfen alleine mitfahren, vorausgesetzt, die Eltern melden die Fahrt für das Kind an. Ein Kindersitz pro Auto ist vorhanden.

Kosten. Eine Fahrt (in eine Richtung) kostet pro Person einen Euro.

Infos. Mehr Informationen zum E-DefMobil 2.0 sind unter www.defereggental.eu zu finden.