Von Harald Angerer

Kitzbühel, Oberndorf i. T. – Wohin mit der Bezirkszentrale? Diese Frage brennt den Verantwortlichen beim Roten Kreuz schon seit einigen Jahren unter den Nägeln. Der bisherige Standort neben der Feuerwehr Kitzbühel ist für die Bezirksstelle und die Rotkreuz-Wache Kitzbühel zu klein geworden. „Die Suche ist nicht so einfach“, erklärt Rotkreuz-GF Bernhard Gschnaller. Das Grundstück muss genaue Kriterien erfüllen, wie die leichte Erreichbarkeit und Anbindung an eine Hauptverkehrsroute.

Von Seiten der Stadt Kitzbühel zeige man sich bemüht, räumt Gschnaller ein. Doch das angebotene Grundstück lässt die Verantwortlichen beim Roten Kreuz zögern. Es wäre eine Fläche westlich der Eurotours-Zentrale. Ein Bereich mit viel Grundwasser, weshalb man beim Roten Kreuz etwas zögert. „Wir müssen uns auf jeden Fall anschauen, wie das Grundstück beschaffen ist, ob es überhaupt bebaubar ist und was das dann kostet. Denn wir müssen mit unseren Mitteln natürlich sparsam umgehen“, erklärt Gschnaller.

Aus strategischer Sicht sei die Lage aber sehr gut, hier gab es bereits eine Überprüfung. Auch wurde noch nicht verhandelt, zu welchen Bedingungen die Stadt dem Roten Kreuz das Grundstück überlassen könnte. „Auch wie es mit der Ablöse des bisherigen Standortes aussieht, müssen wir noch besprechen“, sagt Gschnaller. Aber nach den langen Jahren der Suche sei das nun endlich ein Licht am Horizont.

Zuversichtlich gibt sich Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler in der Sache. Er spricht nur noch von Details, die geklärt werden müssten. „Es gibt bereits eine geologische Untersuchung des Grundstücks. Diese ergab, dass es bebaut werden kann“, sagt Winkler. Gutachten gebe es aber noch keines, da die Untersuchung noch vom alten Bezirksvorstand des Roten Kreuzes beauftragt wurde und dann der turbulente Wechsel an der Spitze des Roten Kreuzes stattgefunden habe. „Deshalb haben wir dann Kontakt mit dem Geologen aufgenommen, ein Gutachten zu machen wäre kein Problem“, versichert Winkler. Mit einer geschickten Verbauung sei eine RK-Bezirkszentrale durchaus realisierbar. Er betont auch, es sei wichtig, dass diese Zentrale auch in Kitzbühel bleibt.

Diese Aussage kommt nicht unbegründet, denn es gibt auch ein Angebot aus Oberndorf. „Auch hier gab es schon ein Gespräch mit dem Bürgermeister, in Oberndorf gäbe es Flächen“, bestätigt Gschnaller. Er stellt aber klar, dass zuerst die Möglichkeiten in Kitzbühel geprüft werden sollen. In nächster Zeit soll es weitere Gespräche mit der Stadt Kitzbühel geben, um das Angebot zu konkretisieren. Denn eines ist klar, die Zeit drängt, denn die Platznot in der Bezirksstelle steigt weiter an.