Von Alexander Paschinger

Imst – Es waren lange, zum Teil auch zähe Verhandlungen. Doch sie scheinen sich sowohl für den Pflegeverband als auch den Orden der Barmherzigen Schwestern gelohnt zu haben: Beide Seiten zeigen sich mit dem Ergebnis zufrieden. Seit gut fünf Jahren geht es um die Erweiterung des Pflegezentrums Gurgltal, konkret um die Einbindung des denkmalgeschützten Alten Klosters in das bestehende Pflegezentrum. Nun steht fest: Der Orden sorgt für die Baureifmachung des Vorhabens samt Planungen mit dem Denkmalamt und Abriss diverser Bauteile. Mit dem Baubescheid, der im Sommer 2018 vorliegen sollte, übernimmt dann der Pflegeverband das Vorhaben mit einem Baurechtsvertrag auf 70 Jahre. So sollten bis 2020/21 im Alten Kloster 15 bis 18 Plätze für betreutes Wohnen und zwölf Plätze für die Tagesbetreuung sowie in einem Neubau noch einmal 26 Betten für die stationäre Pflege geschaffen werden. Dazu kommt die Erweiterung der Tiefgarage und damit die unterirdische Verbindung des gesamten Areals. Kostenpunkt samt Tiefgarage: rund zehn Millionen Euro.

„Der Bedarf ist groß – nicht nur in Imst, sondern auch im Umland“, stellt die Leiterin des Pflegezentrums, die Imster Stadträtin Andrea Jäger, fest. Beim betreuten Wohnen, das für die Pflegestufen 1 und 2 vorgesehen ist, steige die Nachfrage. Was derzeit aber noch fehlt, seien die Richtlinien seitens des Landes. Da wirke sich der anstehende Wegfall des Pflegeregresses ab 2018 aus. Bei der Tagesbetreuung, die in erster Linie eine Entlastung für pflegende Angehörige darstellen sollte, wären laut Strukturplan nur neun Plätze vorgesehen, „aber wirtschaftlich ist sie erst ab zwölf“, so Jäger. „Und die Tagesbetreuung macht Sinn in der Innenstadt“, betont auch der Obmann des Imster Pflegeverbandes, der Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll.

„Beide Teile können gut mit diesem Vertrag leben“, sagt auch Max Holzhammer, der wirtschaftliche Leiter des Ordens. „Wir hätten das Areal natürlich auch anders verwerten können“, meint er auf Anfrage der TT, „aber es gehört doch zusammen.“ So sei die Erweiterung „städtebaulich eine große Gelegenheit“ und auch die Betriebsabläufe könnten so im Pflegezentrum optimiert werden. Und schließlich stelle der Standort mitten in der Stadt „auch eine besondere Lebensqualität für die Bewohner“ dar.