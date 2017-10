Von Michael Mader

Kufstein – Mit der Ausschreibung des städtebaulichen Wettbewerbs, zu dem 21 Architekten eingeladen worden sind, erfolgte der Startschuss für die Neugestaltung der Südtiroler Siedlung in Kufstein. Bereits in Bau befinden sich die ersten 42 neuen Wohnungen in der Meraner Straße, weitere 51 folgen ab Herbst 2018. Der Rest der mehr als 70.000 Quadratmeter großen Fläche wird von der Neuen Heimat Tirol (NHT) in enger Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Kufstein neu konzipiert. Insgesamt sind rund 400 Wohnungen in acht Bauabschnitten geplant. Die NHT investiert dazu in den nächsten 10 bis 15 Jahren rund 50 Millionen Euro. „Es geht nicht um Geschwindigkeit und schnelles Geld, sondern darum, die Südtiroler Siedlung in Kufstein zu einem sehr sympathischen und lebenswerten Quartier zu machen. Mit allen modernen technischen Ausstattungen, in Passivhausqualität, Barrierefreiheit und einer gewissen Großzügigkeit im Außen- und Freibereich“, erklärt NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.

Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel sieht in der Neugestaltung eine riesige Chance für Kufstein. Derzeit würden die Preise für Wohnungen in Österreich explodieren. Es werde zwar einiges gebaut, aber vieles sei „für die normale Geldtasche“ unmöglich zu finanzieren. „Es freut mich zwar, wenn wir hochwertigsten Wohnraum von verschiedensten Bauträgern in Kufstein eröffnen, aber wir müssen für alle Bevölkerungsschichten etwas schaffen“, setzt Krumschnabel sehr große Hoffnungen in das Projekt. Die Wohnungen seien günstig, aber trotzdem von hoher Qualität. „Wir sind auch schon quasi im Vorlauf. Ab 2018 entsteht der Kindergarten Sparchen II und auch die Schule wird ausgebaut. Die Infrastruktur wird qualitativ und quantitativ aufgewertet“, erklärt Krumschnabel. Angedacht sind im Zuge des Baus Aufenthaltsräume für die Allgemeinheit wie Kinderspielplätze und ein Jugendtreff. Geändert werden soll unter anderem auch der Straßenverlauf zwischen den einzelnen Blöcken und die beengte Zufahrt zum Kaiserlift. Gemeinsam mit den Stadtwerken will man ein innovatives Verkehrs- und Mobilitätskonzept umsetzen. Spätestens Mitte 2018 soll das Gesamtkonzept fixiert sein.