Außerfern – Fünf bekannte Außerferner und eine Außerfernerin eint eine gemeinsame Idee – die Vorstellung, dass eine erneute Olympiade in Tirol viel Positives für das Land bringen könnte. Nun gehen sie gemeinsam an die Öffentlichkeit, um für eine Ja-Stimme bei der Abstimmung am 15. Oktober zu werben.

Für Michael Keller, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Tannheimer Tal, und Hermann Ruepp, Obmann der Naturparkregion Reutte, bringt Tirol ideale Voraussetzungen für die Durchführung von Olympischen Winterspielen mit: „Kein anderes Land der Welt ist so eng mit dem Wintersport verwachsen wie Tirol. Nicht nur als Tourismusvertreter, sondern auch als begeisterter Sportler bin ich überzeugt, dass Olympia 2026 eine unglaubliche Chance ist, um Tirol noch stärker als Sport- und Tourismusland in die Auslage zu stellen und zu positionieren“, sagt Keller. Auch für Hermann Ruepp liegen die Vorteile auf der Hand: „Tirol steht für Spiele mit Hausverstand. Weg von der Gigantomanie und Großmannssucht, hin zu Bodenständigkeit und Gastfreundschaft. Eben echter, ehrlicher Sport im Herzen der Alpen. Das ist der Markenkern Tirols und auch unserer Region. Wenn wir es richtig machen, dann ist die Werbung für unser Land unbezahlbar.“

Für den Lermooser Hotelier und Bahnenbetreiber Franz Dengg bietet Olympia zudem die einmalige Chance, das Image Tirols neu aufzuladen. „Die Wertschöpfung im Tourismus hält leider schon lange nicht mehr mit den Gästezahlen mit. Tirol verkauft sich meiner Meinung nach viel zu oft unter seinem Wert. Unser Ziel muss deshalb sein, dass wir den Qualitätstourismus ausbauen und damit auch Zehntausende heimische Arbeitsplätze für die Zukunft absichern. Olympia 2026 hat das Potenzial, eine solche Trendwende einzuleiten.“

Dem Reuttener Sporteventmanager Manfred Storf liegt besonders der heimische Sportnachwuchs am Herzen: „Olympische Winterspiele wecken Emotionen, vor allem bei unserer Jugend. Von dieser Sportbegeisterung würden auch die vielen Vereine in unserer Region profitieren. Zudem verbindet der Sport die Menschen über Grenzen hinweg und steht für Fairness, Respekt und Menschlichkeit. Werte, die nicht nur für den Sport, sondern für unser gesamtes gesellschaftliches Zusammenleben wichtig sind.“

Der Breitenwanger Bürgermeister Hanspeter Wagner durfte Großereignisse schon in verschiedenen Rollen kennen lernen – sowohl als aktiver Sportler und Trainer als auch als Organisator. 1994 fanden in Breitenwang die nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften statt. „Tirol hat mit den Olympischen Winterspielen 1964 und 1976 den Aufbruch in eine neue Ära geschafft und mit der Durchführung der Jugendolympiade im Jahr 2012 ein Ausrufezeichen gesetzt. Wenn das IOC bereit ist, die Bedingungen Tirols zu 100 Prozent zu akzeptieren, dann kann auch 2026 wieder eine solch positive Zäsur im Land werden“, ist Hanspeter Wagner überzeugt.

Als offizielle Olympiabotschafterin gibt die Bichlbacherin und ehemalige alpine Spitzenathletin Niki Hosp ein klares Bekenntnis für mögliche Olympische Spiele in Tirol ab: „Tirol ist nicht Sotschi, Peking oder Pyeongchang, wo die Wettkampfstätten aus dem Boden gestampft wurden und nachher nicht mehr gebraucht werden. Unser Land verfügt über das notwendige Know-how und die entsprechende Infrastruktur und ist im Gegensatz zu diesen Ländern mit dem Wintersport eng verbunden. Ich bin deshalb überzeugt, dass es Tirol besser kann. Wie Generationen von Sportlerinnen und Sportlern davor hat auch die nächste Generation die Chance verdient, auf heimischem Boden zu zeigen, was sie draufhat.“ (TT, hm)