Innsbruck – Mit sonderlich viel positiven Meldungen hat der Bau der Straßen- und Regionalbahn in den vergangenen Jahren in Innsbruck nicht von sich Schlagzeilen machen können. Vielmehr halten die unzähligen Baustellen durch die umfassenden Neugestaltungen der betreffenden Straßenräume (samt begleitender Leitungserneuerungen) die Bevölkerung auf Trab.

Zumindest für einen Augenblick könnte sich das nun am Donnerstag ändern. Denn dem Innsbrucker Gemeinderat soll in der Oktober-Sitzung eine aktualisierte Kostensituation des Projektes vorgelegt werden. Und diese soll dem Vernehmen nach äußerst positiv ausfallen. Aus dem Rathaus ist zu hören, dass die Kosten entgegen ursprünglicher Budgetierungen um bis zu 30 Millionen Euro niedriger ausfallen könnten. „Schuld“ daran sollen mehrere für Stadt, Land und IVB begünstigende Baukostenfaktoren gewesen sein. Welche, darüber will man den Gemeinderat erst am Donnerstag informieren.

Zuletzt wurde das Investitionsvolumen des Straßenbahn­projektes mit 396,72 Mio. € beziffert (wertgesichert bis 2020). Freilich war 2004 – noch vor erfolgten Umplanungen und Erweiterungen – von nur 200 Mio. € die Rede. (mami)