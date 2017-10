Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Arbeiter am Fuße des Patscherkofels konnten einem gestern leidtun. Während in Sichtweite des Talstation-Rohbaus die Festgäste im beheizten Zelt mit Bier und Fleischkässemmeln bewirtet wurden, mussten sie sich im Schnürlregen, dick ummantelt mit regenfester Kleidung, mit dem neuen Seil der Einseilumlaufbahn abmühen. Dieses wird dieser Tage eingezogen – ein Meilenstein der seit Monaten laufenden Bauarbeiten, wie die Festredner im Zelt versinnbildlichten. Das tiefempfundene Lob im Trockenen richtete sich dann auch ausdrücklich an jene im Nassen.

Ob den Arbeiten am Innsbrucker Hausberg noch volle zweieinhalb Monate zur Verfügung stehen, bis die neue Patscherkofelbahn in Betrieb gehen kann, steht zwar nicht in den Sternen, hängt aber zum Gutteil auch von dem ab, was da so in den nächsten Wochen vom Himmel kommen wird. Auf einen verfrühten Wintereinbruch hofft hier niemand. Vielmehr, dass der Schnee dann da ist, wenn die Bahn aufsperren soll. Sowohl BM Christine Oppitz-Plörer als auch Kofelbahnen-GF Martin Baltes vermieden es gestern auf Anfrage, ein genaues Datum zu nennen. Ungefähr Mitte Dezember – so lautete unisono die Auskunft.

Fix scheint aber bereits jetzt, dass bei Inbetriebnahme der Bahn noch nicht alles fertig sein wird. Die Prioritäten lägen derzeit auf dem Bahn- und Skibetrieb, sagt Oppitz-Plörer: „Erst in zwei bis drei Wochen können wir definitiv sagen, was tatsächlich zum Start in Betrieb gehen kann.“ Gemeint ist damit der Stand des Innenausbaus der Stationen sowie jener diverser Außenanlagen. Es ist möglich, dass so manches erst im Jänner und Februar fertig gestellt werden kann.

Bezüglich der Pächter der neuen Gastronomie soll kommende Woche eine Entscheidung fallen.