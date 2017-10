Innsbruck – Im letzten Jahresdrittel rücken wie jedes Jahr die Finanzen des Landes in den Vordergrund: Derzeit liegen der Landesregierung dazu zwei Berichte vor. Einer befasst sich mit den Haftungen für die Hypo Landesbank, der zweite mit den Veranlagungen von Landesgeld. Bekanntlich gilt seit 2014 ein Spekulationsverbot, die Gebietskörperschaften dürfen nur noch risikoarm finanzieren. Der Landesrechnungshof kontrolliert seither, ob die Richtlinien, die u. a. ein Verbot von Fremdwährungsgeschäften und die Unzulässigkeit von Darlehensaufnahmen für die Veranlagung umfassen, eingehalten werden. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern wie Salzburg hatte das Land Tirol aber auch vor dem Spekulationsverbot nie Probleme mit Veranlagungen.

Wie sieht es jetzt bei der Hypo aus? Zu Jahresbeginn hat das Land noch mit 1,912 Milliarden Euro für die Hypo gehaftet, im Laufe der vergangenen Monate konnte diese Summe in Etappen und planmäßig reduziert werden. Mit 30. September beträgt die Gewährträgerhaftung noch 210 Millionen Euro, bis Jahresende sollen nur noch die unbefristeten Haftungen von rund 180 Millionen Euro aufrecht bleiben. Bis spätestens 2043 werden diese Verpflichtungen ebenfalls auslaufen.

Nur eine geringe Beanstandung gibt es bei den Veranlagungen des Landes. Und diese betrifft eben die Hypo Tirol. Der Landesrechnungshof wirft dabei einen Blick auf die Finanzen des Landes sowie auf die 22 verwalteten Fonds und Stiftungen. Im Vorjahr haben das Land, die Zukunftsstiftung sowie der Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds insgesamt 136,2 Millionen Euro veranlagt.

Das Land investierte dabei 19 Millionen Euro in Nullkuponanleihen. Diese Anleihen wurden von der landeseigenen Hypo Tirol begeben. Hier spielt laut Gesetz das Rating eine wichtige Rolle, schließlich verfügte die Hypo zum Zeitpunkt der Veranlagung im Februar 2016 just über zwei unterschiedliche Bonitätseinstufungen bei den Anleihen. Die Ratingagentur „Standard & Poor’s“ bewertete die Anleihen als investmentfähig, Moody’s hingegen als riskant. Diesen Gesichtspunkt hat das Land allerdings nicht berücksichtigt. Deshalb empfiehlt der Landesrechnungshof in seinem Bericht über die „risikoaverse Finanzgebarung“ bei Vorliegen nicht eindeutiger Bonitätsbeurteilungen, im Zweifel von einer Veranlagung abzusehen; also risikoarm zu agieren.

Detail am Rande: Zum Zeitpunkt der Prüfung durch den Landesrechnungshof eineinhalb Jahre später im Juli 2017 konnte die Hypo auch bei Moody’s wieder punkten. Investieren wäre laut Spekulationsrichtlinien kein Problem mehr gewesen. (pn)