Kirchdorf – Heiß ging es her bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kirchdorf, auch wenn das Thema eigentlich mit Kält­e verbunden ist – die Skilifte im Ort. Deren finanzielle Lage bereitet den Gemeinde­räten schon seit vielen Jahren Kopfzerbrechen. So haben sich Gemeinde und TVB 2015 dazu entschlossen, den Betrieb mit einer Million Euro zu entschulden. Der Jahresabschluss 2016 der Kirchdorfer Skilift GmbH und Kirchdorfer Skilift GmbH & CoKG warf nun erneut die Frage auf: Wie soll es mit der Anlage mit einem Vierersessellift, einem Schlepplift sowie einem Seillift und zwei Förderbändern weitergehen? Doch der Reihe nach.

Die Skilifte haben in der vergangenen Saison ein Minus von 48.709 Euro eingefahren, berichtete Florian Schluifer, seit September 2016 Geschäftsführer des Skibetriebes sowie Obmann des Finanz- und Wirtschaftsausschusses. Zum Vergleich: In der Saison 2015/16 betrug das Minus noch 76.878 Euro.

„Es ist eine angespannte Situation, die wir da haben“, resümierte Schluifer. Damit sprach er nicht nur die finanzielle Lage des Skibetriebes an, sondern auch die Anzahl der Liftnutzungen. Waren es in der Saison 2011/12 noch rund 260.000 Beförderungen, sank die Zahl in der vergangenen Saison auf rund 154.000. „Das hat vor allem mit den Veränderungen des touristischen Umfelds in Kirchdorf zu tun. Zum Beispiel sind die Betten weniger geworden und ein touristischer Vermarktungspartner fehlt“, erklärte Schluifer. So gingen die Nächtigungszahlen in der vergangenen Saison im Vergleichszeitraum November 2015 bis Dezember 2016 um 14,3 Prozent zurück.

„Es ist eine große Herausforderung, den Betrieb zu führen. Mitarbeitermäßig sind wir auf dem Minimum. Den laufenden Betrieb können wir uns leisten, die Revision/Instandhaltung und Investitionen nicht“, so Schluifer. Trotzdem will er die Lifte nicht aufgeben. „Wir haben die besten Voraussetzungen: Kirchdorf liegt nicht nur im Herzen der Kitzbüheler Alpen, sondern wir haben eine der modernsten Beschneiungsanlagen in Österreich.“ Um herauszufinden, wie es mit den Liften weitergehen soll, wird laut Schluife­r ein Experte, der sich mit Skigebieten in Krisensituationen befasst, zu Rate gezogen. Am Ende der kommenden Saison soll ein Konzept stehen. „Da kann alles dabei herauskommen, vom Ausbau bis zum Rückbau.“ Zudem sollte ein Schulterschluss von TVB und Gemeinde kommen, um den Ort weiterzuentwickeln.

Johann Oberleitner (Vereint­e Liste für Kirchdorf-Erpfendorf-Gasteig) kritisierte in Sachen Skibetrieb den Sessellift, der für ihn Hauptverursacher des Defizits ist. Oberleitner habe mit einem möglichen Interessenten gesprochen, der für den Sessellift und dessen Abbau 380.000 bis 400.000 Eur­o bezahlen würde. Allerdings müsste die Gemeinde für den Abbau der Fundamente aufkommen. „Das sind Kosten in der Höhe von 100.000 bis 120.00 Euro. Wir sollten uns überlegen, in diese Richtung zu arbeiten“, sagte Ober­leitner.

Schluifer hält allerdings davon nichts. „Es muss endlich damit aufgehört werden, auf den Sessellift einzuprügeln. Er ist der meistfrequentierte Lift.“ Auch Vizebürgermeister Gerald Embacher (Gemeinsame Erpfendorfer Liste) spricht sich derzeit gegen einen Rückbau aus. „Die gastronomische Situation ist momentan eine Katastrophe. Wir haben ein totes Dorf.“ Würde der Lift abgebaut, entstünde ein schlechtes Bild für mögliche Investoren.

Bürgermeister Gerhard Obermüller rechnete vor, dass 100 Tage notwendig seien, an welchen je 40 Gäste mehr die Lifte nutzen, um 100.000 Euro Mehreinnahmen zu lukrieren. „Es ist keine Illusion, das zu schaffen.“ Einen Plan, wie die Gemeinde zusätzliche Gäste locken möchte, hat Obermüller bereits ins Auge gefasst. „Zum einen müssen wir dafür sorgen, dass bestehende Bettenanbieter im Dorf bleiben. Und zum anderen möchten wir einen großen Hotelanbieter suchen“, sagt er gegenüber der TT. (miho)