Von Alexander Paschinger

Imst – Striktes Stillschweigen galt seit Dienstagabend für die Mitglieder des Imster Gemeinderates. Da wurde nämlich zum zweiten Mal binnen einer Woche über die Besetzung einer Stelle in der Imster Hauptverwaltung abgestimmt. Wie die TT berichtete, hatte eine Woche zuvor Stadtrat Christoph Stillebacher damals mitgestimmt, obwohl er der Lebensgefährte jener Bewerberin ist, auf die die Wahl gefallen war. Diese Panne wurde repariert: Am Dienstag wurde deshalb erneut geheim und unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgestimmt: „Auch diesmal war es wieder eine knappe Entscheidung, und sie ging wieder für die gleiche Bewerberin wie vergangene Woche aus“, bestätigte der für Personalfragen zuständige Vizebürgermeister Gebi Mantl.

Im Rahmen der Sitzung wurde den Mandataren ein „Maulkorb“ erteilt: Bevor die Kandidaten nicht schriftlich über das Ergebnis informiert sind, sollten keinerlei Informationen nach außen getragen werden.

Tatsache ist, dass das Vorzimmer von Bürgermeister Stefan Weirather neu besetzt werden muss, da der bisherige Mitarbeiter in eine andere Abteilung wechselt. In der Vorwoche war die Vergabe der Stelle in der Hauptverwaltung aus zwei Gründen kritisiert worden: erstens, weil offensichtlich nur Frauen die Vorauswahl überstanden und zweitens, weil Stillebacher trotz Befangenheit mitgestimmt hatte. „Laut Tiroler Gemeindeordnung wäre er nicht befangen gewesen“, so Weirather, es gebe aber weitere Bestimmungen. „Das war mein Fehler“, so der Stadtchef.

Am Dienstag tagte eine Stunde vor dem Gemeinderat der Personalausschuss. Da wurden auch zwei männliche Bewerber von einer Ausschreibung im April hinzugezogen. Letztlich wurde im Stadtparlament über die Kandidaten abgestimmt, diesmal ohne Stillebacher – aber mit dem gleichen Ergebnis wie vor einer Woche. „Wenn es zwei gleich qualifizierte Personen gibt – dann wird es immer eine politische Entscheidung“, hielt sich Vizebürgermeister Stefan Krismer allgemein.