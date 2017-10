Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Während die Schwazer Freiheitlichen aus allen Wolken fallen, hat es die Landesführung bereits geahnt: Albert Kirchmeyr kehrt der FPÖ den Rücken. Der Schwazer Stadtparteiobmann und Kandidat zur Nationalratswahl habe sich nach längerem Hin und Her zu diesem Schritt entschieden.

Die Gründe erklärt er in einem Schreiben: „Das liegt auf der einen Seite in einer nicht engagiert genug geführten Oppositionsarbeit in Schwaz und gravierender in den Machenschaften der Landespartei Tirol.“ Ein harter Schlag für die Freiheitlichen. Immerhin prophezeite LA Edi Rieger dem Jungpolitiker eine steile Karriere. „Diese Chance hat er sich nun vertan“, sagt Rieger auf Anfrage der TT. Es habe Meinungsverschiedenheiten gegeben. „Es gab ein bisschen einen Wickel mit der Landesspitze“, sagt Rieger und erklärt weiter: „Wenn Kirchmeyr so beratungsresistent ist, dann geht das eben auch nicht.“

Laut Kirchmeyr liege der Grund für die Meinungsverschiedenheiten bei der „schlechten Platzierung“ des Bezirks bei den Nationalrats- und Landtagswahlen. „Gerade in Bezug auf die Wahlen geht es nicht mehr um Politik, sondern um reines Postenverteilen. Hier hat sich eine intern als ,Buberlpartie 2.0‘ titulierte Gruppe gebildet, die nicht davor zurückschreckt, Intrigen gegen alle zu spinnen, die sich auch nur das leiseste Wort zu sagen trauen“, ärgert sich der Schwazer – für ihn ein undemokratisches Verhalten. Er ist für seine direkte und unverblümte Art bekannt.

„Ich bin Spitzenkandidat des Bezirks Schwaz für die Nationalratswahl und war auf Platz 2 des Wahlkreises Innsbruck-Land gereiht, allerdings kam es entgegen dem bislang angewendeten Reißverschlusssystems zu Stichwahlen, die ich verloren habe“, sagt Kirchmeyr. Die Schweinekopf-Affäre (die TT berichtete) habe mit seinem Rücktritt nichts zu tun.

Markus Abwerzger war für eine Stellungnahme gestern nicht erreichbar.

Kirchmeyr wolle sich nun auf andere Weise politisch engagieren. Einen Wechsel zu einer anderen Partei sei derzeit nicht geplant, kategorisch ausschließen wolle er dies aber nicht. Auch ein Antritt bei den Landtagswahlen 2018 sei für ihn möglich.