Innsbruck – Die freie Abgeordnete Andrea Krumschnabel hatte gestern ihren großen Auftritt. Die ehemalige Impuls-Abgeordnete bestritt das Thema der Fragestunde. Krumschnabel wollte einerseits über die Qualität der Betreuung der Kleinsten, aber auch über die schulische Nachmittagsbetreuung sprechen.

Für Krumschnabel stimmt der Betreuungsschlüssel nicht. Sie brachte folgendes Beispiel: „Bei den Eineinhalb- bis Dreijährigen werden zwölf Kinder von einer Betreuerin betreut“, kritisierte sie. Da könne die Qualität der Betreuung nicht stimmen. Zudem würden viele Eltern bis zu 500 Euro im Monat für die Betreuung der Kleinsten bezahlen müssen. „Dann ist Betreuung auch nicht als leistbar zu bezeichnen.“

Die angesprochene ÖVP-Landesrätin Beate Palfrader kann und konnte auch gestern wieder auf das in Tirol stark gestiegene Kinderbetreuungsangebot verweisen. 36.250 Kinder werden demnach in Tirol betreut. „Das sind um 1220 Kinder mehr, das ist ein neuer Höchstwert“, meinte Palfrader. Das Land setze sehr stark auf Qualitätssicherung, einen guten Betreuungsschlüssel und eine kleine Gruppengröße. In Tirol gebe es 472 Kindergärten, 249 Kinderkrippen und 84 Horte. In einem Großteil der Einrichtungen gebe es freie Kapazitäten.

Die SPÖ setzt sich weiter für einen Rechtsanspruch der Eltern auf Kinderbetreuung ein. Vor allem bei der ganztägigen Betreuung, sowohl in den Kindergärten als auch in den Schulen und Horten, sieht SPÖ-Bildungssprecher Thomas Pupp Nachholbedarf. Tirols Kindergärten hätten an 44 Tagen im Jahr geschlossen, gut die Hälfte mache vor 15 Uhr zu. Ähnlich argumentiert die Liste Fritz. Von einer ganztägigen und ganzjährigen Betreuung sei das Land noch meilenweit entfernt, kritisierte Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. 92 Prozent der Kindergärten hätten im Tourismusland Tirol über die Weihnachtsferien geschlossen, 93 Prozent in den Sommerferien. „Wenn also viele Frauen von 8 bis 12 Uhr, von Montag bis Donnerstag, Teilzeit arbeiten, dann weniger, weil sie das so wollen, sondern mehr, weil sie gar nicht anders können.“

FPÖ-Landtagsabgeordneter Edi Rieger kritisierte den hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in den Kindergärten und sorgte sich, dass nicht genügend Stütz- und Sprachlehrer zum Einsatz kämen. Ein Vorwurf, den Palfrader so nicht stehen ließ. 135 zusätzliche Lehrer würde das Land einsetzen, die in der Sonderpädagogik und zur Unterstützung der Flüchtlingskinder tätig seien.

Die grüne Frauensprecherin, Landtagsabgeordnete Gabi Fischer, verwies in ihrer Rede darauf, dass unter Schwarz-Grün schon viel zum Ausbau der Kinderbetreuung geschehen sei, es aber noch Luft nach oben gebe. (aheu)