Olympia-Volksbefragung

Von brandgefährlich bis Riesenchance: Debatte um Olympia im Landtag

Am 15. Oktober sollen die Tiroler in einer Volksbefragung über eine mögliche Olympia-Bewerbung abstimmen. Im Landtag fand zu diesem Thema am Donnerstag eine lebhafte Debatte statt.