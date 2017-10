Von Miriam Hotter

Kirchdorf i. T. – Vor zehn Jahren wurde die Großache im Zuge eines Hochwasserschutzprojektes von der Großachengenossenschaft als Bauträger saniert bzw. breiter gemacht. Die Brücke im Kirchdorfer Ortsteil Furth, der Furthersteg, wurde den neuen Gegebenheiten angepasst. Nun muss die Brücke saniert werden. „Es gibt Schäden am Tragwerk“, erklärte Bürgermeister Gerhard Obermüller bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Demnach betragen die Gesamtkosten 170.000 Euro, 60.000 Euro davon übernimmt die Baufirma. Doch dazu später.

Von den verbleibenden 110.000 Euro zieht Obermüller die voraussichtlich ausbezahlte Radwegförderung von 30.000 Euro ab. Die restlichen 80.000 Euro sollen schließlich die Gemeinde, der TVB und die Großachengenossenschaft zu je ca. 27.000 Euro tragen.

Die Großachengenossenschaft ist allerdings momentan nicht zahlungsfähig. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es deshalb darum, die Kostentragung für die Großachengenossenschaft zu beschließen. „Es geht dabei um eine Vorfinanzierung. Lukrierte Fördermittel bekommt die Gemeinde, der Rest soll innerhalb von zehn Jahren an uns zurückgezahlt werden.“

Großachengenossenschaft-Obmann Ernst Schwaiger bestätigt gegenüber der TT die finanzielle Notlage. „Wir haben kein Geld mehr.“ Dabei benötige die Großachengenossenschaft mit rund 2600 Mitgliedern Geld, um bestehende Hochwasserschutzprojekte instand zu halten. „Deshalb sollen die Beiträge erhöht werden.“ Derzeit nehme die Großachengenossenschaft mit den Beiträgen pro Jahr ca. 170.000 Euro ein. „Dieser Betrag soll verdoppelt werden“, so Schwaiger. Dass der Furthersteg nach zehn Jahren saniert werden muss, habe mit der Baufirma zu tun. „Wir haben auf die Verblechung bei den Trägern verzichtet, auch aus Kostengründen. Die Baufirma hätte uns aber darauf aufmerksam machen müssen, dass so etwas notwendig ist“, sagt Schwaiger.

In dasselbe Horn blies Franz Wiesflecker (Bürgermeisterliste) in der Gemeinderatssitzung. „Mir ist nicht klar, wie so etwas passieren konnte. Es muss doch einen Bauleiter gegeben haben“, stellte er die professionelle Arbeit der Baufirma in Frage. „Wir haben mit der Firma gesprochen und sie ist bereit, rund 60.000 Euro zu zahlen. Ich will keinen Rechtsstreit und bin froh, dass wir gemeinsam eine Lösung finden konnten“, so Obermüller. Die Kostenübernahme wurde schließlich einstimmig beschlossen.

Der Geschäftsführer der besagten Firma (Name der Redaktion bekannt) bestätigt, dass „ein gewisser Teil“ beigesteuert werde. Der Frage, ob Fehler in der Vergangenheit passiert seien, weicht er aus. „Es gibt da verschiedene Argumente. Wir haben nun aber einen Weg gefunden, der für alle tragbar ist.“