Innsbruck – Säßen die Grünen nicht zu Rechten der ÖVP in der Landesregierung, hätte Klubobmann Gebi Mair gestern im Landtag vermutlich ein NOlympia-Schild emporgehoben. Im Landtagswahlkampf 2013 hielt er noch ein Schild hoch. Es zeigte das Naturschutzgebiet Kalkkögel bei Innsbruck. Mair wollte es vor Liftausbauplänen retten, gestern im Landtag musste er bei Olympia auf rohen Eiern tanzen. Eine Gratwanderung, um die ÖVP nicht zu verärgern und seine Chancen als Innsbrucker Spitzenkandidat für die Landtagswahl in der Landeshauptstadt nicht zu schmälern. Mair braucht das Grundmandat, um im Landtag bleiben oder gar den Sprung in die nächste Landesregierung glaubwürdig schaffen zu können.

Die Innsbrucker haben schon zweimal Nein zu Olympia gesagt. Dementsprechend setzt Georg Willi, der Grüne, der Bürgermeister in der Stadt werden will, auf einen Anti-Olympia- und Anti-Oppitz-Kurs. Innsbrucks derzeitige Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer ist für Olympia und hält am Ja fest, auch wenn die Städter am 15. Oktober Nein sagen. Wie das beim Wähler ankommt, wird man bei den Gemeinderatswahlen im April 2018 in Innsbruck sehen.

Olympia ist für eine Öko-Partei nicht nur „konstruktiv skeptisch“, sondern wohl eher ablehnend zu sehen. Sotschi, Rio oder Peking, Umweltfrevel und Menschenrechtsverletzungen führen dazu, dass beispielsweise die Schweizer Grünen geschlossen Nein zu Olympia sagten und sagen. Das männlich dominierte, als korrupt gebrandmarkte Internationale Olympische Komitee macht den grünen Frauenrechtlerinnen zu schaffen. Die Alpenschutzorganisation Cipra will Olympia aus dem Alpenbogen verbannen. NGOs also, die früher in den Grünen einen untadeligen Mitstreiter fanden und viele grünaffine Wähler unter ihren Dächern versammeln.

Seit die Grünen in der Landesregierung sitzen, mussten sie sich viel Kritik anhören. Beim Ausbau der Wasserkraft forderten NGOs sogar den Rücktritt der damals frisch gekürten grünen Umweltlandesrätin und heutigen Bundesparteichefin Ingrid Felipe. Die hat mit schwächelnden Umfragewerten ihrer Partei zu kämpfen. Verlieren die Grünen bei der Nationalratswahl, ist Felipe das Gesicht zur Niederlage. „Dabei sein ist alles“ könnte Felipe und ihre Grünen in Tirol teuer zu stehen kommen. (aheu)