Von Liane Pircher

Innsbruck, Lienz, Prutz – In Prutz gibt es seit nunmehr einem Jahr kein Postamt mehr. Außer den knapp 2000 Bürgern sind weitere 7000 Tiroler im Einzugsgebiet Oberes Gericht davon betroffen. Rechnet man noch rund 10.000 Gäste jährlich dazu, dann „ist es schon sehr schlimm“, dass die Poststelle Geschichte ist, sagt Bürgermeister Heinz Kofler. Man habe bis zuletzt um dem Erhalt gekämpft, leider erfolglos. Die Tatsache, dass es heute zumindest einen Postpartner in einem Geschäft des Dorfes gebe, sei kein richtiger Trost: „Ja, es funktioniert, aber nicht wirklich zufriedenstellend. Den Betreibern wurden hier mehr Versprechungen gemacht, als gehalten wurden, und viele Bürger sind frustriert, dass sie nach Landeck fahren müssen, um zu einer echten Postfiliale zu kommen“, sagt der Bürgermeister.

Für Kofler ist das Schließen von Postfilialen ein Schritt gegen die Idee, den ländlichen Raum zu stärken. Man könne nicht einerseits für den Ausbau der Digitalisierung – die zweifellos wichtig sei – plädieren, andererseits aber so wesentliche Institutionen, wie es Post- filialen waren, einstampfen: „Für mich gehört ein Postamt zur Grundversorgung eines Dorfes“, sagt Kofler.

Eingestampft auf eine andere Art und Weise hat Dieter Mayr-Hassler sein Dorfgasthof in Nikolsdorf. Jahrelang hat er dort als Wirt ein klassisches Dorfgasthaus betrieben, irgendwann aber seien die Umsätze einfach zu wenig geworden, um überleben zu können: „Man muss es ganz ehrlich sagen, früher gab es einfach mehr klassische Gasthaushocker, die es heute so nicht mehr gibt“, sagt er. Aus dem klassischen Dorfwirt und renoviertem Gutshof wurde ein Spiele- und Buchhotel – ein Beherbungsbetrieb mit sieben Zimmern. In Nikolsdorf gibt es nun kein Dorfgasthaus mehr, nachdem der Radweg am Haus vorbeiführe, bekäme man aber noch das „klassische Safterl“ bei ihm, so Mayr-Hassler. Sein Fazit: „In der bisher bekannten Form wird das Dorfgasthaus aussterben – wie die Dorfläden. Überleben können die Betriebe in Tourismusregionen, durch Spezialisierung und betriebliche Kooperationen. Dabei muss man auch über die Dorfgrenzen hinausdenken.“

Einen Mehrwert für die Bevölkerung Osttirols hingegen hat das Zusammenlegen der Polizeisdiensstellen gebracht – statt acht gibt es nun drei, wobei eine in Lienz allein für 28.000 Bürger zuständig ist. Was auf den ersten Blick nach Sparkurs klingt, hat Vorteile gebracht. Verwaltungsarbeiten wurden früher in jeder Dienststelle extra erledigt, jetzt passiert das gebündelt. „Mit der Umstrukturierung ist keine einzige Planstelle verloren gegangen. Durch den Abbau von Verwaltungsarbeit können wir die Beamten besser für die eigentliche Polizeiarbeit und Spezialisierungen freispielen und sogar die Streifen- und Fußpräsenz erhöhen. Wir sind mobiler geworden“, sagt Polizeikommandant Silvester Wolsegger.