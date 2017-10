Von Alexander Paschinger

Imst – Demnächst sollte am großen Imster Kreisverkehr der neue Interspar eröffnen. „Wir begrüßen ausdrücklich diese Eröffnung“, betont der Imster SP-Gemeinderat Vincenzo Diana. Nichtsdestotrotz müsse aber an die Anrainer gedacht werden, weshalb nun auch der Imster SP-Klubobmann im Landtag, Gehard Reheis, einen Antrag im Landesparlament eingebracht hat: „Durch den derzeit in Bau befindlichen Interspar Hypermarkt muss mit einer weiteren Zunahme der Lärmbelästigung in den betroffenen Ortsteilen gerechnet werden“, so Reheis. Und so soll „das Land Tirol in Abstimmung mit der Stadtgemeinde Imst proaktive Schritte setzen und mit einem Konzept in Vorlage treten, um die Situation für betroffene Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu verbessern“.

Die beiden SP-Vertreter gehen von zusätzlichen 2100 Fahrzeugen täglich aus. Zwischen 16 und 17 Uhr „ist mit zusätzlich noch einmal 300 Kfz-Fahrten zu rechnen“, sagen die beiden. Insgesamt erhöhe sich damit das jährliche Aufkommen entlang der Tiroler und der Mieminger Straße um fünf Prozent. Die Forderung der Roten: Im Bereich des neuen Marktes und der Feuerwehr sollten zusätzliche Lärmschutzeinrichtungen gebaut werden.

Der Imster Verkehrsreferent Heini Gstrein kennt die Situation zur Genüge: „Wir haben ja bereits Lärmmessungen zwischen den beiden Kreisverkehren durchgeführt“, so Gstrein. Damals wurden bis zu 62 Dezibel registriert, wobei ein Grenzwert von 50 Dezibel vorgesehen sei. Erste Lärmschutzfenster seien bereits vom Land gezahlt worden, betont Gstrein.

Die SPÖ-Initiative im Landtag nimmt der Verkehrsreferent zur Kenntnis: „Wir warten jetzt aber einmal die Eröffnung des Marktes ab und werden dann erneut Lärmmessungen durchführen.“ Danach werde man mit der Landesbaudirektion in Kontakt treten und „dann sollte es ein gemeinsames Projekt geben“.

Vincenzo Diana betont seinerseits, dass es für das gesamte Stadtgebiet einen Prioritätenkatalog in Sachen Lärmschutz brauche. „Dieses eine Projekt betrifft jetzt nur die Umgebung des Interspars, aber es gibt in Imst mehrere Anliegen in Sachen Lärmschutz.“ Einen entsprechenden Antrag habe er auch schon im Verkehrsausschuss der Stadt eingebracht.