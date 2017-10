Innsbruck – Am Donnerstagabend beschloss der Innsbrucker Gemeinderat mit Stimmen von Für Innsbruck, ÖVP, FPÖ und Liste Rudi Federspiel ein Nächtigungsverbot für Obdachlose in der Innen- bzw. Altstadt sowie weiteren Straßenzügen. Die Koalitionspartner Grüne und SPÖ votierten hingegen gegen das Nächtigungsverbot. Am Tag danach übten die Parteien scharfe Kritik an der Maßnahme.

Auch der designierte Bischof Hermann Glettler zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung des Innsbrucker Gemeinderates, wenngleich er auch Verständnis für Passanten und Geschäftsleute habe, wenn diese Belästigungen ausgesetzt seien.

„Obdachlosigkeit und Bettler auf unseren Straßen sind eine Tatsache und Teil des Abbilds gesellschaftlicher Entwicklungen, denen wir aber mit weitreichenden Lösungsbemühungen begegnen müssen. Vonseiten der Caritas habe ich durchaus erfahren, dass die vorhandenen und gut geführten Einrichtungen nicht ausreichen. Es brauche sowohl den Ausbau an Tagesbetreuung, der mobilen Sozialarbeit wie die Erhöhung der Kapazitäten im Bereich der Notschlafstellen“, so Glettler in einer Aussendung.

„Eine wunderbare Stadt wie Innsbruck muss sich auch in Zukunft durch Menschlichkeit auszeichnen und nicht durch Härte gegenüber jenen, die ohnehin schon an den Rand der Wohlstandsgesellschaft gedrängt wurden. Der Dauerauftrag laute: Die Armut bekämpfen und nicht die Armen“, meint Glettler.

Grüne: „Beschämend und unmenschlich“

„Beschämend, unverständlich und unmenschlich. Nichts anderes ist das Schlafverbot. Das ist der neue Tiefpunkt in einer länger und länger werdenden Liste an Verboten, die unsere Stadt ärmer macht. Ärmer an Mitmenschlichkeit, ärmer an Freiheit und ärmer an Vielfalt und Buntheit“, kritisiert auch die Grüne Gemeinderätin Kathrin Heis das gegen die Stimmen der Grünen und SPÖ im Gemeinderat beschlossene Schlafverbot in der Innenstadt.

Dass die FPÖ eine menschenverachtende Politik in Innsbruck betreibe, sei hinlänglich bekannt. „Aber dass es einen Kniefall im Stadtsenat und im Gemeinderat vor der FPÖ vonseiten der Bürgermeisterfraktion gibt, ist neu und macht traurig. Darunter werden nicht nur die schwächsten Menschen in unserer Gesellschaft leiden, sondern auch unser Image als weltoffene Stadt“, wird Heis in einer Aussendung zitiert.

SPÖ: Bankrotterklärung auf allen Ebenen

„Das ist keine Lösung des Problems“, kritisiert auch SPÖ-Klubobmann Gerhard Reheis. Es gebe keine ausreichenden Alternativen für Obdachlose, um eine solche Verordnung gutzuheißen. Reheis spricht von einer „politischen Bankrotterklärung auf allen Ebenen“. Die schwarz-grüne Landesregierung würde seit Jahren verabsäumen, eine Finanzierungszusage für ganzjährige Notschlafstellen zu machen.

Tatsächlich gebe es in ganz Tirol lediglich in Innsbruck eine Notschlafstelle, merkt die SPÖ an. Kapazitäten fehlen aber auch hier, zumal kein ganzjähriges Angebot zur Verfügung steht. Die SPÖ drängt daher erneut auf einen Ausbau von Notschlafstellen in ganz Tirol: „Obdachlosigkeit darf nicht länger ein Randthema bleiben“.

Kritik am Nächtigungsverbot kam auch von der „Bettellobby Tirol“. Dass derartige Maßnahmen noch im 21. Jahrhundert eingeführt werden, sei nicht nur beschämend, sondern auch alarmierend.

Bürgermeisterin: Verbot aufgrund von Beschwerden

Bereits am Mittwoch hatte der Stadtsenat sein Okay für das Schlafverbot gegeben. „Aufgrund der zahlreichen Beschwerden in der Altstadt und Innenstadt mussten wir tätig werden. Es handelt sich um eine soziale Herausforderung“, hatte Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) im Vorfeld der Sitzung erklärt. In den kontrollierten Straßenzügen und Unterführungen sei es zu Verunreinigungen und Geruchsbelästigungen aufgrund der Notdurft, die die Personen unmittelbar in der Nähe des Schlafplatzes verrichteten, gekommen. Zudem würden die Schlafenden die Reinigung der Verkehrsflächen erschweren, weil Kehrmaschinen nicht zufahren können.

Da die derzeit geltenden Rechtsvorschriften keine Veränderung der Situation zur Folge hatten, sei der Erlass eines Nächtigungsverbotes durch eine ortspolizeiliche Verordnung erforderlich. „Diese ermöglicht ein zielführendes Einschreiten und sorgt für die notwendige Handlungsmöglichkeit“, so Oppitz-Plörer. Das Nächtigungsverbot komme in der gesamten Altstadt, daran angrenzenden Straßenzügen sowie in Teilen des Stadtteils Wilten und den Unterführungen entlang der Westbahn zur Umsetzung.

Im vergangenen November hatte das Nächtigungsverbot noch keine Mehrheit im Gemeinderat gefunden. Damals hatte die FPÖ ihre Zustimmung mit einem gleichzeitigen Einverständnis zu einem umfassenden Maßnahmenpaket inklusive eines täglichen Bettelverbotes verknüpft.

Die FPÖ macht auch am Freitag weiter Druck in Sachen Bettelverbot in Innsbruck. Das gestern beschlossene Schlafverbot, das Alkoholverbot im Innenstadtbereich und der innerstädtische Leinenzwang für Hunde seien „nur erste Schritte“, meinte Landtagsklubchef Rudi Federspiel. (TT.com/APA)