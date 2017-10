Von Alexandra Plank

Innsbruck – Die Mindestsicherung wird angesichts der bevorstehenden Nationalratswahlen neuerlich intensiv diskutiert. In Tirol wurden die Bestimmungen, die österreichweit unterschiedlich geregelt sind, unlängst novelliert. Nun ist ein Evaluierungsprozess in Gang. Indes werden die Stimmen in der Opposition, die ein radikales Umdenken hinsichtlich der Einstufung des Pflegegeldes fordern, immer lauter. Derzeit ist die Situation so, dass die Mindestsicherung von Eltern behinderter Kinder gekürzt wird.

Die Klubobfrau der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider, hat gegenüber der zuständigen Landesrätin Christine Baur wiederholt auf den Missstand hingewiesen. Sie machte das Problem an einem konkreten Fall fest. Eine Alleinerzieherin, Mutter zweier Kinder, die Mindestsicherung bezogen hat, hat sich an die Politikerin gewandt. Für das jüngere Kind, das krebskrank war, erhielt die Mutter Pflegegeld. Allerdings wurde ihr dieses Pflegegeld als Einkommen angerechnet, die Mindestsicherung gekürzt. Erst die Intervention und der Gang zum Landesverwaltungsgericht brachte eine Lösung. Die Mutter konnte mit einer Aufstellung ihre Kosten nachweisen. Diese wurden bei der Berechnung der Mindestsicherung abgezogen. Haselwanter-Schneider: „Es ist menschlich entsetzlich und politisch verwerflich, bei behinderten Kindern und deren Eltern zu sparen.“

Indes wurden weitere Härtefälle bekannt, auch in anderen Bundesländern mit gleichem System, was von der Caritas generell stark verurteilt wurde. Tirols Caritas-Direktor Georg Schärmer will nicht lockerlassen. Nachdem er viele politische Gespräche geführt habe, gehe er davon aus, dass die derzeitige Praxis fällt. Sollte das nicht der Fall sein, werde die Caritas in ihrer anwaltschaftlichen Arbeit für pflegende und betreuende Angehörige dieses Thema massiv einem öffentlichen Diskurs zuführen. „Es braucht noch vor den Wahlen in allen Parteien eine Schwerpunktsetzung zur Unterstützung pflegender Angehöriger“, fordert Schärmer.

Auch die Tiroler SPÖ übt Kritik. „Ich stelle mir vor, wie die Grünen getobt hätten, wenn wir in der Regierung einem derartigen Murks zugestimmt hätten“, sagt Sozialsprecher Gerhard Reheis. Es sei untragbar, jenen, die nicht als Leistungsträger angesehen werden, Geld wegzunehmen. „Abgesehen von der menschlichen Komponente muss klar sein, dass die Pflege durch Angehörige viel günstiger kommt als durch stationäre Einrichtungen.“ Reheis stellt klar, dass das Pflegegeld per se keinesfalls als Einkommen des Pflegenden gerechnet werden dürfe.

LR Christine Baur erklärt, dass dem pflegebedürftigen Menschen das Pflegegeld bleibt. Auch für den Fall, dass er aufgrund einer finanziellen Notlage auf Mindestsicherung angewiesen ist. Bis vor Kurzem sei diese Regelung in allen Bundesländern gleich gewesen. Aufgrund der österreichweiten Diskussion wurde dieses Thema auch im Sozialausschuss des Landes behandelt. Um die Frage inhaltlich besser aufbereiten zu können, wurde eine Stellungnahme des Sozial- und Finanzministeriums eingeholt. „Eine Antwort ist ausständig. Sobald ich diese erhalte, werde ich die Stellungnahmen dem Ausschuss übermitteln, damit er entscheidet, ob der Landtag beschließen soll, das Pflegegeld bei pflegenden Angehörigen nicht mehr in die Mindestsicherung einzurechnen“, so Baur. Eine rasche Lösung tut Not. Wie sagte eine betroffene Tiroler Alleinerzieherin: „Ich kann mittlerweile gut damit leben, dass ich ein schwerstbehindertes Kind habe. Aber mich nervt die Bürokratie.“