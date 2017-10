Von Angela Dähling

Kaltenbach — Das Radl läuft auch ohne Gemeinderat in Kaltenbach. In den letzten Wochen war Hubert Schwarz von der BH Schwaz als Amtsverwalter in Kaltenbach tätig und hat mit einem Beirat (er besteht aus dem ehemaligen Gemeindevorstand) die notwendigsten Beschlüsse gefasst. Etwa was die Verbauung des Reisachbaches anbetrifft, die in direktem Zusammenhang mit einer nicht genehmigten Hotelzufahrt steht. „Per BH-Bescheid wäre ein Rückbau der Hotelzufahrt erforderlich gewesen. Nun haben wir beschlossen, dass der Hotelier auf seinem Grund selbst für nötige Schutzmaßnahmen sorgt und somit das Projekt, das die Gemeinde mit der Wildbachverbauung später umsetzen wird, für die Gemeinde finanziell günstiger wird", sagt Schwarz. Apropos Finanzen: „Kaltenbach steht finanziell wirklich gut da. Geldsorgen sind das kleinste Problem." Drei Listen kandidieren am 12. November — offiziell sind sie erst nach Prüfung ab 26. Oktober. Bis dahin könnten noch Rücktritte oder Kopplungen erfolgen.

Die Tiroler Tageszeitung veranstaltet morgen Mittwoch, den 18. Oktober, ein TT-Forum im Haus am Schmiede-Platz in Kaltenbach. Auf dem Podium nehmen die BM-Kandidaten Klaus Gasteiger und Alexander Maier sowie FP-Listenführer Hansjörg Gwiggner Platz. TT-Lokalchef Manfred Mitterwachauer wird die Diskussion leiten, bei der die Bevölkerung zum Mitdiskutieren eingeladen ist.