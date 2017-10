Von Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – LH Günther Platter (VP), Sportreferent LHStv. Josef Geisler (VP) und Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) waren die treibenden politischen Köpfe für die Bewerbung von Innsbruck/Tirol für Olympische Winterspiele 2026. Nach dem seit gestern endgültig vorliegenden Endergebnis bei der Volksbefragung mit einer Ablehnung von 53,25 Prozent können sie das Thema endgültig abhaken. „Und das werden sie auch rasch tun, damit nichts hängen bleibt“, ist der Innsbrucker Politologe Ferdinand Karlhofer überzeugt. Schließlich stehen im Februar Landtags- und im April Gemeinderatswahlen an.

Die Gründe für das Nein in der Bevölkerung sind für Karlhofer vielfältig. „Im Vorjahr kam Olympia wie aus heiterem Himmel plötzlich wieder auf das Tapet. Ohne große Vorbereitung.“ Darin ortet der Politikwissenschafter einen grundlegenden Fehler. „Wenn keine Euphorie oder Stimmung für Olympia da ist, kann sie auch nur schwer erzeugt werden.“ Noch dazu sei die Informationskampagne für die Volksbefragung nicht optimal vorbereitet und durchgeführt worden. „Und die Fragestellung war alles andere als professionell und suggestiv.“

Fehler bei der Infokampagne kann Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer auch am Tag danach keine erkennen. Land und Stadt hätten Grundlagen (Machbarkeitsstudie) erhoben und für die Bevölkerung aufbereitet. „Das war unsere Aufgabe.“ Und es wäre falsch gewesen, „den Bürgern diese Chance nicht anzubieten“. Mit Chance meint die Bürgermeisterin Olympia 2026. Dass selbige nunmehr ungenützt bleibe, nimmt sie trotz allem gelassen: „Der Bürger hat nicht falsch entschieden.“ Die Frage sei eher: nach welchen Kriterien die Bevölkerung ihre Wahl getroffen habe. Und hier ortet Oppitz-Plörer starke subjektive Motive: „Die Leute wollen einfach mehr Ruhe, keine Ungewissheit oder massive Veränderungen. Es gibt den Wunsch, Dinge zu verlangsamen.“

Einen Vertrauensverlust in die Politik ortet die Bürgermeisterin in dieser Frage jedenfalls nicht. Dass die Bürger keinen Mehrwert in den Spielen sehen, sei zu akzeptieren. Auch, dass nunmehr die Verbauung des Innsbrucker Frachtenbahnhofs nicht vorzeitig realisiert werden kann. Das Geld zur Instandhaltung der Sportstätten müsse jetzt halt von der öffentlichen Hand – und nicht vom IOC – bereitgestellt werden. Einzig eines findet Oppitz-Plörer schade: „Ich hätte gerne das IOC auf Herz und Nieren prüfen wollen, ob es die Agenda 2020 auch tatsächlich eingehalten hätte.“

Wird die Olympiaabstimmung im Innsbrucker Gemeinderatswahlkampf eine Rolle spielen? „Vordergründig nicht, weil die Grünen gut beraten wären, Olympia nicht zu thematisieren, um sich nicht aus dem Rennen zu nehmen“, glaubt Ferdinand Karlhofer. Schließlich haben die Innsbrucker Grünen als Teil der Stadtregierung im Gegensatz zur Bürgermeisterin, der ÖVP und SPÖ für ein Nein geworben. „Und das vergessen Oppitz und Co. sicher nicht.“

Für den Präsidenten des Österreichischen Skiverbands, Peter Schröcksnadel, ist Olympia jedenfalls „politisch tot“. Er bestätigt den Eindruck Karlhofers. Im Vorfeld der Volksbefragung seien nie Emotionen oder gar eine Bewegung oder eine Euphorie entstanden. Deshalb sei es nie zu einem wirklichen Gefühl für Olympia gekommen. „Vor allem dafür, was Olympia einem Land geben kann. Hier hat man jetzt nicht nur eine Riesenchance für die Jugend verpasst“, bedauerte Schröcksnadel.