Sölden – Nach umfangreichen Vorbereitungen, Studien und Diskussionen in Politik und Bevölkerung scheitert­e das Projekt der geplanten Ortsumfahrung und damit verbunden auch der tiefgreifenden Umgestaltung des Ortskerns an den geologischen Voraussetzungen. Einer Alternativtrasse stehen rechtliche Rahmenbedingungen und der Widerstand einzelner Grundeigentümer entgegen, die TT berichtete. In der Folge wurde dieses Thema monatelang nicht mehr öffentlich diskutiert. Nachdem sich nun vor Beginn der Wintersaison die Führung des Ötztal Tourismus zur Umsetzung der dringend nötigen Maßnahmen im Zentrum Söldens bekannte, folgte dem auch der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Wie bisher will man auch weiterhin an der Umsetzung der so genannten „Ostvariante“ festhalten und entsprechende Schritte setzen. „Aktuell steht die Umfahrung in der Koalitionsvereinbarung“, betonte hierzu BM Ernst Schöpf, „ich hoffe, dass dies auch nach den Wahlen im Februar so sein wird.“

Faktisch gliedert sich das Gesamtvorhaben in zwei miteinander verbundene Themenbereiche. Die Umfahrung soll das Zentrum von der Verkehrsbelastung befreie­n, die vor allem während der Saison extreme Ausmaße annimmt. Parallel dazu soll das Zentrum fußgängerfreundlich und optisch attraktiver gestaltet werde­n.

Einen Schwerpunkt der Überlegungen bildet dabei die Parkraumbewirtschaftung, stehen doch vielfach zu wenige Stellplätze zur Verfügung. Im Zusammenhang mit der im November in Betrieb gehenden Tiefgarage des Sozialzentrums befasst sich der Gemeinderat nun mit einer Parkgebührenordnung für alle öffentlichen Parkflächen. Dabei soll auf die Bedürfnisse der Einheimischen und Gäste gleichermaßen Rücksicht genommen werden. „Wir brauchen auch eine Lösung für einpendelnde Mitarbeiter, die den gesamten Tag über Parkplätze beanspruchen“, skizzierte GV Stefan Brugger eine Facette der umfangreichen Einflussfaktoren.

Um fehlenden Parkraum für Beherbergungsbetriebe zu schaffen, wurde nun im Bereich Innerwald ein Stufenparkplatz errichtet, dessen Stellflächen auf Dauer vermietet werden. Nach Vorliegen des Parkraumkonzeptes sollen weitere Engpässe so gut wie möglich beseitigt werden. (tp)