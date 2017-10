© Thomas Boehm / TT Zu den näheren Hintergründen der personellen Umbrüche hält man sich in den Verbandsgemeinden bedeckt. Die schwierige Suche nach Pflegepersonal für das Heim in Unterperfuss dürfte aber eine Rolle spielen. Bei einer Vollversammlung sollen die Weichen in Kürze neu gestellt werden. Foto: Böhm