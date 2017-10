Innsbruck – Was Innsbrucks VP-Stadtparteiobmann Franz Gruber bereits am 16. September im TT-Interview angekündigt hat, ist nun auch formell durch den Stadtparteivorstand abgesegnet worden: Die Stadt-ÖVP wird mit Gruber als Spitzen- und Bürgermeisterkandidat in die Innsbrucker Gemeinderatswahl 2018 gehen. Dieser Beschluss wurde Montagabend einstimmig gefasst. Er, so Gruber, habe nun das Mandat der Partei, bis Herbst Gespräche mit potenziellen Kandidaten für die Gemeinderats­liste zu führen. Für selbige soll auch ein Reißverschlussprinzip gelten. Erneut setzt auch die Stadtpartei auf das Vorzugsstimmenmodell, das jedoch nach der Wahl 2012 zu teils heftigen Turbulenzen in der Partei geführt hatte. Hinzu kommt, dass zwar die Senkung der Vorzugsstimmenhürde im Stadtrecht vom Gemeinderat abgesegnet ist, jedoch noch immer einer Beschlussfassung durch den Landtag harrt.

Präsentieren will Gruber sein Team erst Anfang 2018. Dem Vernehmen nach soll aber auch bei der ÖVP ein personeller Teilumbruch erfolgen. (TT, mami)