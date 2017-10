Innsbruck – Der Innsbrucker ÖVP-Stadtparteiobmann und Stadtrat Franz X. Gruber ist Spitzen- bzw. Bürgermeisterkandidat der Volkspartei für die Gemeinderatswahl im kommenden April. Der 49-Jährige wurde in einer Sitzung des Stadtparteivorstandes am Montag einstimmig nominiert, teilte die Partei mit. Die ÖVP befindet sich in einer Koalition mit der Bürgermeisterliste „Für Innsbruck“, SPÖ und Grünen.

Die Stadtpartei war im in der laufende Periode als vierter Koalitionspartner dazugestoßen, nachdem man anfangs in Opposition gewesen war. „Mit diesem Vertrauen und dem starken Rückenwind durch das hervorragende Ergebnis bei der Nationalratswahl geht die Innsbrucker Volkspartei geschlossen in die nächsten Wahlen“, erklärte Gruber.

Der gebürtige Osttiroler hätte ursprünglich auch bei der vergangenen Gemeinderatswahl im Jahr 2012 als Spitzenkandidat antreten sollen. Kurz vor der Wahl wurde ihm jedoch Christoph Platzgummer vorgesetzt. Dieser scheiterte schließlich in der Stichwahl gegen die amtierende Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck). Die Partei landete unter Platzgummer jedoch mit 21,9 Prozent auf Platz eins.