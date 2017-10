Von Helmut Mittermayr

Vils – Würde ein Mensch in einem Schutzgebiet so wüten, die Staatsgewalt würde ihn wohl durch Gitterstäbe von Mutter Natur trennen. Beim Biber tritt die Umkehrung ein, seine Taten sind sakrosankt. In der Lände in Vils hat sich ein Nutzungskonflikt der besonderen Art aufgetan: Auf der einen Seite steht der nimmermüde Nager, auf der anderen Seite Grundbesitzer und Landwirte – und ein Natura-2000-Feuchtbiotop.

Vor drei Jahren hat ein Biber in der Vilser Lände seine Arbeit aufgenommen. Er schuf ein gefinkeltes bibertaugliches Milieu, das er mittels mehrerer Dämme und Restwassermengen steuert. Sein Tun änderte die kleine Welt der Lände dramatisch. Im Oberlauf seiner Dämme werden Wiesen und Felder vom Rückstau geflutet und sogar Wege halbmetertief unter Wasser gesetzt. Die Überfeuchtung der Wiesen ist für Bauern ein großes Problem. Und unterhalb seiner Dammsysteme, im Feuchtbiotop um den kleinen Ländesee, fehlt hingegen immer wieder das Wasser – mit teils drastischen Auswirkungen.

Einer der Vilser Lände-Grundbesitzer, Karl Mages, kümmert sich schon ein Leben lang aus freien Stücken um das Biotop im Natura-2000-Gebiet. Seine anfängliche Freude über die Ankunft des Castor ist längst Ernüchterung gewichen. Er zählt die Vergehen taxativ auf: Wegen der niedrigen Wasserstände kann sich jetzt der Fischreiher austoben. Fische verenden auch im Trockenen. Der Fuchs hat Zugriff auf die Brut von Wasservögeln. Froschlaich stirbt im Trockenen ab. Auch ein Bisam ist Leidtragender. Große Pappeln werden im Dutzend umgehauen, was als Stressreaktion in der weiteren Umgebung Hunderte Pappeltriebe aufkommen lässt und die Felder zerstört. Eschen und hochgeschützte Weiden müssen in Mengen dran glauben. Das Schilf bekommt oft kaum Wasser.

Von den Behörden alles andere als gern gesehene Versuche Betroffener, die Dämme zu verkleinern oder gleich zu entfernen, beantwortete das hochgeschützte Tier mit umso größerer Emsigkeit. Schon tags darauf türmten sich neue Sperren auf.

Nachdem auch nach einer Handvoll Begehungen aller Involvierten viel geredet, aber kein Kompromiss gefunden war, verlangte der Vilser Bürgermeister Günter Keller von der zuständigen Landesrätin, LHStv. Ingrid Felipe, endlich eine Lösung. „Eigentlich geht es nur um eine Entscheidung, was wichtiger ist: Ein wunderschönes Feuchtbiotop oder ein oder mehrere Biber, die dem Feuchtbiotop die Feuchte nehmen und/oder ein landwirtschaftlich genutztes Grundstück, das nicht mehr bewirtschaftet werden kann, weil es zu feucht wird? Ja wirklich, diesmal geht’s nicht um Straßen, Beton, Asphalt oder Arbeitsplätze, die sich gegen Naturschutzinteressen richten. Diesmal ist einfach nur zu entscheiden, was denn naturschutzmäßig wichtiger ist“, so Keller fast schmunzelnd. Am Mittwoch hatten die Holzfäller- und Dammbauarbeiten des semiaquatischen Säugetiers eine erneute Behördenbegehung zur Folge. Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf freut sich, nun konkrete Maßnahmen präsentieren zu können: „Die Dämme werden in der Höhe reduziert und darunter auch ein Rohr verlegt, damit ein konstanter Wasserabfluss ins unterliegende Biotop gewährleistet ist.“ Mages freut die Entwicklung. Er bleibt aber skeptisch: „Der Biber will aufstauen. Das wird er auch weiterhin machen und Gegenstrategien finden.“