Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Den Vertrag mit der Hotelkette Motel One hat Pema-Chef Markus Schafferer seit wenigen Wochen fix in der Tasche. Diese soll wie berichtet mit bis zu 220 Zimmern und Sky Lobby in den neuen, dritten Pema-Turm (P3) beim Hauptbahnhof einziehen. P3 soll dort in der Südbahnstraße ein ehemaliges ÖBB-Gebäude ersetzen.

Doch der Turm selbst steht weiter im Mittelpunkt eines Kräftemessens zwischen der Stadtplanung und Teilen der Politik auf der einen und Schafferer auf der anderen Seite. Eines, das in der kommenden Woche auf einen finalen Höhepunkt zusteuern könnte. Denn kommende Woche tagt der Innsbrucker Bauausschuss. P3 steht auch dann wieder auf der Tagesordnung. Zwar war das Siegerprojekt einstimmig von der Jury (in der auch BM Christine Oppitz-Plörer und Stadtplaner Wolfgang Andexlinger vertreten waren) abgesegnet worden, musste jedoch eine Ehrenrunde im Gestaltungsbeirat (IGB) absolvieren. Weil das Projekt – wie fast alle im Wettbewerb – die zuvor von der Stadt und Schafferer als Kompromiss ausverhandelten Rahmenbedingungen gesprengt hatte. So weist das Siegerprojekt eine Kubatur von 35.100 m³ und damit um 5400 m³ mehr als vorgegeben auf. Die geplante Bruttogeschoßfläche (BGF) beträgt 10.800 m² – 9000 m² waren als Obergrenze festgelegt worden. Ein Zugeständnis war, dass die Stadt Schafferer „bei Vorliegen eines qualitätsvollen Projektes im Rahmen der bereits fixierten Kubatur eine bessere Ausnutzung der Flächen“ bewilligen wollte. Doch die Kubatur passte nicht.

Die Begutachtung durch den IGB ergab, dass man der erhöhten Kubatur zustimmen werde, sofern die Mehrflächen für öffentliche Zwecke genutzt würden. Wie beispielsweise für die seit Langem im Raum stehende Übersiedlung des Cinematograph.

Die Stadtplanung will nun dem Vernehmen nach vom Bauausschuss für weitere Verhandlungen mit Schafferer legitimiert werden. Zuvor soll sich die Politik aber auf eine von drei Varianten festlegen. Variante eins wäre eine Kappung des Turms (ungefähr drei Geschoße), um wieder auf die Ausgangskubatur zurückzukommen. Bei Variante zwei müsste Schafferer alle zusätzliche Kubatur so anlegen (Bsp: Vergrößerung der Raumhöhen), dass damit keine Mehrflächen innerhalb des Gebäudes entstünden. In Variante drei würde zusätzliche Kubatur nur dann genehmigt, wenn die daraus resultierenden Mehrflächen ausschließlich der Stadt zur öffentlichen Nutzung übertragen würden. Und das ohne zusätzliche Kosten für die Stadt.

Nach Abschluss der Überarbeitungen soll der Entwurf wieder dem Gestaltungsbeirat und auch dem Bauausschuss vorgelegt werden. Das P3-Projekt ohne Änderung durchzuwinken – davon soll die Stadtplanung der Politik aber eindringlich abraten. Immerhin stünde nichts Geringeres als die Wettbewerbskultur der Stadt auf dem Spiel, wird kolportiert. Noch ist unklar, wofür sich die Parteien entscheiden werden.