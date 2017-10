Von Angela Dähling

Kaltenbach – Es brodelt politisch noch immer kräftig in Kaltenbach. Das wurde am Mittwochabend beim TT-Forum zur am 12. November stattfindenden Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im Haus am Schmiede Platz deutlich. Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Saal, in dem sich die beiden Bürgermeisterkandidaten Klaus Gasteiger (SPÖ) und Alexander Maier (ÖVP) sowie FPÖ-Listenführer Hansjörg Gwiggner den Fragen von TT-Lokalchef Manfred Mitterwachauer und des Publikums stellten.

„Wir stehen für einen Neuanfang. Ich bin unvoreingenommen, bin Landesbeamter, war Büroleiter von Wirtschaftslandesrätin Zoller-Frischauf und habe gute Kontakte beim Land. Die Kompetenzen sind da und ich traue mir das zu.“ Mit diesen Worten antwortete Herausforderer Alexander Maier gleich mehrfach auf unterschiedliche Fragen. Von seinen Listenmitgliedern sei kein Einziger in der letzten Periode tätig gewesen, seine Kandidatur sei weder instruiert noch von langer Hand geplant gewesen. Maier meldete erst am 27. Juli seinen Hauptwohnsitz in Kaltenbach an. Auf die Frage, ob der Rücktritt der vorigen VP-Listen am 25. Juli richtig war, durch den die Neuwahlen nun nötig sind, meinte er: „Wir machen keine Vergangenheitsbewältigung, darauf lassen wir uns nicht ein. Wir blicken nach vorn.“ Aber es werde etwas nicht gepasst haben, sonst wäre der Gemeinderat nicht aufgelöst worden. Ein „Putsch“ war es für Maier jedenfalls nicht.

Für Klaus Gasteiger, der nach 17 Jahren als Bürgermeister so gezwungen wurde, sein Amt niederzulegen, allerdings schon. Mit „Erfahrung und selbstlosem Einsatz“ für die Gemeinde will er nun neuerlich beim Wähler punkten. „Ich bin auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, habe Emotionen und mache Fehler“, räumte er ein und sprach damit eine Aufsichtsbeschwerde gegen ihn an, als er einen Formalfehler bei der Einbringung eines Antrages gemacht hatte. Bekanntlich hat auch Gasteiger mit Aufsichtsbeschwerden auf Beschlüsse der Opposition reagiert und Recht bekommen. „Man muss akzeptieren, dass der Bürgermeister viele Möglichkeiten hat. Wenn Beschlüsse der Gemeinde Schaden bringen, kann er eingreifen“, erklärte er.

Die alten Streitereien wurden auch von Teilen des Publikums, in dem sich etliche ehemalige wie auch künftige Mandatare befanden, thematisiert. Da Maier und Gwiggner politische Neulinge sind, lag es an Gasteiger, diverse Projekte und Vorgehensweisen sachlich zu erläutern. Mehrfach zu Wort meldete sich die zurückgetretene Gemeindevorständin Elke Platzer. Sie zitierte u. a. aus einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft, wonach der alte Gemeinderat zu Recht Bedenken hatte, den Prozess rund um Erschließungskosten gegen den ehemaligen VP-Vizebürgermeister weiterzuführen. Darin ist auch von gesetzwidrigen Vertragsklauseln die Rede. Bekanntlich hat parallel die Aufsichtsbehörde Gasteiger Recht gegeben: Befangene Mandatare hätten nicht abstimmen dürfen, dass der Prozess nicht weitergeführt wird.

„Das ist alles nur Vergangenheitsbewältigung. Dafür ist die Zeit zu schade“, warf irgendwann Hansjörg Gwiggner ein und erntete Applaus. Der FP-Listenführer will den Bürgern durch seine Liste mehr Auswahl geben. „Ein kompletter Neuanfang ist mit den alten zwei Parteien nicht machbar. Die streiten weiter“, meint er. Ein Wahlprogramm habe er nicht. „Ich will erst mal abwarten, ob wir überhaupt gewählt werden“, erklärte er. „Ich war mal bei Elke Platzer auf der Liste, aber enttäuscht, dass diese dann koppelte“, erklärte er. Warum er nicht als Bürgermeister kandidiert? „Weil ich keine Zeit dazu hätte“, antwortete der Staplerfahrer. Seine Liste wolle sich dafür einsetzen, dass die besten Ideen umgesetzt werden.

Einig waren sich alle drei Listenführer, dass bei der maroden Tennishalle nun endlich was weitergehen müsse, nachdem hier eine Aufsichtsbeschwerde für Stillstand gesorgt hatte. Und dabei zeigte sich auch Gasteiger offen für neue Ideen. Eine Kletterhalle mache inzwischen wenig Sinn. Auch dem Wunsch eines Kaltenbachers, die Außenflächen nutzbar zu machen und zu versuchen, einen Dorflift (Zauberteppich) zu realisieren, standen alle drei Kandidaten positiv gegenüber.