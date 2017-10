Innsbruck – Mit seiner erneuten Forderung nach Einführung eines Bettelverbots in Innsbruck stelle FPÖ-Klubobmann LA Rudi Federspiel „den Rechtsstaat in Frage“, kritisiert die grüne Sozialsprecherin GR Kathrin Heis. „In Kenntnis des Entscheids des Verfassungsgerichtshofs, der in den letzten Monaten alle großräumigen, durchgehenden Bettelverbote aufgehoben hat, versucht Federspiel zum wiederholten Mal, sich über den Rechtsstaat hinwegzusetzen“, meint Heis.

Ebenso wie beim Nächtigungsverbot, das ÖVP, Für Innsbruck und FPÖ jüngst beschlossen haben, handle es sich bei einem Bettelverbot „um den Versuch, anstatt Armut die Armen zu bekämpfen“, moniert Heis. Statt in einer neu eingerichteten städtischen Arbeitsgruppe mit Experten „über echte Lösungen zu sprechen“, würde die FPÖ weiter „poltern“. (TT)