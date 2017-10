Von Anita Heubacher

Innsbruck – Obwohl es mehr als genug gewidmetes Bauland in Tirol gebe, würden immer wieder neue Flächen gewidmet, kritisierten gestern die Landesumweltanwälte Johannes Kostenzer und Walter Tschon bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Seit zehn Jahren würden im Schnitt rund 650 bis 700 Fußballfelder verbaut. Der Flächenfraß halte unvermindert an. Beide Landesumweltanwälte appellierten an die Bürgermeister, sorgsamer mit Grund und Boden umzugehen und keine neuen Flächen mehr zu widmen. „Es geht darum, die Planungsverbände zu stärken“, meinte Tschon. Ebendie gibt es seit mehr als zehn Jahren. Nur wenige der rund 35 Verbände funktionieren. Noch immer sind die örtliche Raumordnung und damit der Gemeinderat tonangebend.

Aber nicht nur im Tal, sondern auch auf den Bergen stünden einige Projekte an. Besonders kritisch sieht die Landesumweltanwaltschaft die Skiverbindung St. Anton und Kappl im Paznaun. Hier wandten sich die Umweltanwälte an das Bundesverwaltungsgericht in Wien. Dort liegt der Fall seit einem Jahr.

Kurz vor der Einreichung zum UVP-Verfahren ist das Projekt des Zusammenschlusses des Pitz- und Ötztaler Gletschers. Politisch ist die Verbindung in der schwarz-grünen Koalition umstritten. Im Koalitionsabkommen hatten sich ÖVP und Grüne auf eine Überspannung und keine neuen Pisten geeinigt.

Nun sollen 60 Hektar Piste, neue Lifte und Liftstationen eingereicht werden. Diese Pläne wollen Tschon und Kostenzer durchkreuzen. Allerdings befinden sich die neuen Anlagen innerhalb der Skigebietsgrenzen. Dafür hatte die ehemalige ÖVP-Naturschutzlandesrätin Anna Hosp durch eine Änderung der Seilbahngrundsätze gesorgt.

Im Tourismus orten die Umweltanwälte eine „Torschlusspanik“. Es lägen viele Wünsche nach neuen Liften, Zusammenschlüssen und Errichtung von Speicherteichen auf dem Tisch. „Überhaupt keinen Respekt vor der Natur“ zeige die Gemeinde See im Paznaun. „Dort soll sogar ein Grat abgetragen werden. Mir fehlt da jedes Verständnis, dass trotz fortschreitender Klimaerwärmung weiter in den Ausbau von Skigebieten investiert wird“, meinte Kostenzer.

Insgesamt sei die Zahl der Verfahren von 2015 auf 2016 von 1211 auf 1262 angestiegen, berichtet Tschon. Es gebe positive Beispiele, wo durch neue Projekte ein möglichst geringer Schaden an der Natur entstanden sei. Tschon und Kostenzer nannten das Chaletdorf in Biberwier oder den Speicherteich, den die Mayrhofner Bergbahnen errichtet hätten, auch der Bau des Speicherteichs für das Kraftwerk im Kühtai beinhalte eine Reihe von Verbesserungen.

Die Landesumweltanwaltschaft will Politik und Projektwerber weiter sensibilisieren. Mit der letzten Novelle des Naturschutzgesetzes unter Schwarz-Grün sind die Anwälte nicht zufrieden. Es gehöre weiter verschärft.