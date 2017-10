Innsbruck – Am 27. Oktober werden zum zweiten Mal Lkw bei Kufstein-Nord blockabgefertigt. „In Süddeutschland werden aktuell Frächter und Speditionsunternehmen eingehend vor der bevorstehenden Maßnahme gewarnt“, berichtet LH Günther Platter (ÖVP). Im bayerischen Verkehrsfunk werde vor Staus und Behinderungen gewarnt. Platter hält die Belastungsgrenze auf der Inntal- und Brennerautobahn, was den Verkehr betrifft, für erreicht. Die Lkw-Blockabfertigung wurde am 4. Oktober zum ersten Mal durchgeführt. Platter will damit Megastaus wie jene im Juni dieses Jahres in Tirol verhindern.

Sinn und Zweck des Pilotprojektes soll sein, dass eine Lkw-Obergrenze von 300 Lkw pro Stunde eingeführt werden kann. Diese Option lässt Platter derzeit von Europarechtler Walter Obwexer prüfen. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat Platter bereits informiert.

„Wir haben klargestellt, dass für uns die Belastbarkeitsgrenze erreicht ist. Besonders wichtig ist es dabei, für den so genannten Umwegtransit unattraktiv zu werden.“ Der Korridor München – Verona sei preislich besonders attraktiv. „Wir gehen davon aus, dass es sich bei rund 800.000 Lkw um Umwegtransit handelt, die schneller über andere Routen wie die Schweiz wären.“ Langfristig baue man auf die Einführung der Korridormaut und die Lkw-Obergrenze. Während Südtirol offenbar gewillt ist, die Straße zu verteuern, gibt es aus Bayern keine Anzeichen dafür. (TT)