Innsbruck – Mit diesem „unfreundlichen Akt“ aus dem an sich befreundeten Landwirtschaftsministerium hat im Land Tirol eigentlich niemand gerechnet. Schließlich geht es um die Abgeltung von Kosten für Katastropheneinsätze bei Waldbränden. Bislang hat der Bund dem Land Tirol nur einen Teil der Aufwendungen ersetzt, künftig sollen sie zur Gänze übernommen werden. Doch das schmeckte dem zuständigen Landwirtschaftsministerium unter Andrä Rupprechter (VP) gar nicht.

Zuerst folgte eine geharnischte Stellungnahme zu der in der neuen Waldordnung verankerten Regelung: Die vorgesehene Bestimmung sei eine einseitige, enorme Kostenbelastung des Bundes darstellende Regelung und werde daher entschieden abgelehnt, kritisierten Rupprechters Beamten. „In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass schon jetzt bei Waldbrandbekämpfungen in Tirol deutlich mehr Luftfahrzeuge (Hubschrauber) eingesetzt werden als in anderen (auch gebirgigen) Ländern und demnach Katastrophen (im Sinne des Tiroler Katastrophenmanage­ment­gesetzes) oftmals gegeben sein müssen.“ Das hatte gesessen. Gleichzeitig führte das Landwirtschaftsministerium auf Basis der heurigen Einsätze und Helikosten Mehraufwendungen von rund 210.000 Euro an, sollte der gesamte Kostenersatz geleistet werden müssen.

Die Verwunderung im Land war entsprechend groß, rechnete man doch mit marginalen Mehrkosten. Letztlich ging man davon aus, dass man sich bis zur Beschlussfassung im Landtag doch noch politisch einigen könne. Doch damit unterschätzte die Landesregierung die Beharrlichkeit des Landwirtschaftsministeriums. Plötzlich wurden nämlich die Helikosten auf eine noch höhere Ebene gehoben: Landeshauptmann Günther Platter (VP) wurde von seinem Parteikollegen und Finanzminister Hans Jörg Schelling in Kenntnis gesetzt, dass über Anregung des Landwirtschaftsministeriums wegen der zusätzlichen Ausgaben der Konsultationsmechanismus ausgerufen werde.

Das Land Tirol wurde zu Verhandlungen gedrängt. Vor der gestrigen Sitzung des Landwirtschaftsausschusses im Landtag kam deshalb Hektik auf. Andererseits wollte Rupprechter wohl verhindern, dass sich gerade der Tiroler ÖVP-Agrarminister beim Kostenersatz für Katastropheneinsätze querlegt. So hat das Land noch am Gesetzesentwurf gefeilt, das Ministerium hat sich letztlich mit den vorgenommen Änderungen zufriedengegeben. (pn)