Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Eigentlich wollen im Schwazer Osten einige Bürger einfach nur ein Stück Freiheit genießen. Doch die Gemeinschaftsgartenanlage ließ bei der jüngsten Gemeinderatssitzung die Wogen hochgehen.

Die Schwazer FPÖ brachte einen Dringlichkeitsantrag ein. Kurzum: Die Gemeinschaftsgartenanlage müsse weg. „Die Anlage liegt im Wasserschutzgebiet und aufgrund mehrerer Hinweise von Anrainern haben wir uns vor Ort ein Bild gemacht“, sagt Edi Rieger (FP). Die Anlage sei wie ein Schrebergarten mit rund 60 Personen. Es werde Gemüse angebaut, Folienhäuser mitsamt Sitzgelegenheiten seien auch zu finden. „Derzeit gleicht die Anlage einem Müllplatz. Fässer, alte Gartengeräte, Sitzmöbel usw. befinden sich in der Wiese, das Feld wird von Pkw und Klein-Lkw befahren, die dort auch parken“, ärgert sich Rieger. Zudem wolle er nicht ausschließen, dass Pestizide und Düngemittel versickern und so das Trinkwasser gefährden. Das größte Manko sei eine fehlende Toilette. „Wahrscheinlich wird die Notdurft in einem anschließenden kleinen Bach verrichtet, was im Sommer zu enormen Geruchsbelästigungen führt“, sagt Rieger. Laut ihm spricht nichts gegen eigenen Anbau von Gemüse und Pflanzen, aber „in einem dafür geeigneten Gebiet oder in Schrebergärten“. Die Freiheitlichen fordern eine Überprüfung und Schließung der Anlage.

Das kommt für die Grünen aber nicht in Frage. „Das, was jeder Tiroler Bauer machen darf, soll auch der Gartler tun dürfen“, sagt Weratschnig. Natürlich müsse die Anlage den Auflagen entsprechen. Laut ihm hat die Bezirkshauptmannschaft die Anlage bereits mehrfach untersucht. „Es gibt keinen Strafbestand“, stellt er klar. Die Initiative der Freiheitlichen findet er nicht schlecht, geprüft solle die Situation vor Ort schon werden. Weratschnig sieht aber keinen Grund, die Gemeinschaftsgartenanlage zu untersagen.

Schlussendlich einigten sich die Mandatare darauf, dass die BH die Anlage prüft, um Ordnung und Schutz der Umwelt und des Grundwassers zu sichern.