Von Alexander Paschinger

Imst – Gebaut wurde das Hotel, das niemals in Betrieb gehen sollte, 1972. Seit damals wurde das „Winklerhaus“ innen nie fertig gestellt, es gab keine Betriebsanlagenverhandlung, geschweige denn Kollaudierung. 2008 unterfertigte schließlich der damalige Imster Bürgermeister Gerhard Reheis einen Abbruchbescheid für den Rohbau. Nach Einsprüchen und Verhandlungen bis vor das Höchstgericht ist es aber nun doch so weit: Das Gebäude wird derzeit abgerissen. Damit geht vorerst das letzte Kapitel in der 45-jährigen Geschichte dieses Baus zu Ende.

Gespießt hatte es sich in den letzten Jahren vor allem an der Widmung. Die Eigentümer hätten das Hotel gerne in ein Wohnhaus umgebaut. Das wiederum scheiterte daran, dass Hoch-Imst nur für touristische Nutzung vorgesehen ist. Der letzte Akt hatte sich dann auch noch um die Frage gedreht, ob es sich denn nicht um einen „Edel-Rohbau“ handeln könnte.

„Ich habe diese Causa von meinen Vorgängern sozusagen geerbt“, erklärt dazu Bürgermeister Stefan Weirather. Gerade in der Frage des Edel-Rohbaus wurde zuletzt auch ein Gutachten vorgelegt. Darin hatte der Bausachverständige festgehalten, dass das Gebäude im Sinne der Tiroler Bauordnung nicht fertig gestellt werden könne, betont Weirather. Die Frist für den Abbruch wurde erst mit Juli 2017 festgesetzt, inzwischen wurde sie auf 31. Dezember 2017 verlängert. Die Arbeiten sind im Gange, die Eigentümer nicht erreichbar. (pascal)