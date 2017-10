Zirl – Es war ein langer Weg: Doch nun hat der Zirler Gemeinderat in einer Sondersitzung den Verkauf des ehemaligen Gasthof Hirschen in der Bahnhofstraße beschlossen. Die Mandatare entschieden sich in einer geheimen Abstimmung mit 10:8 Stimmen für das Angebot eines Zirler Immobilenunternehmens über 455.000 Euro. Dieses Angebot war, wie berichtet, erst nach der von der Gemeinde ursprünglich gesetzten Frist eingetroffen, wurde aber doch noch berücksichtigt. Eine Rechtsauskunft hatte ergeben, dass der Verkauf nicht den Grundsätzen des Bundesvergabegesetzes unterliege und daher nicht an Fristen gebunden sei. Der zweite Anbieter, ein Zirler Architekturbüro, das fristgerecht eingebracht hatte, besserte sein Angebot noch von 360.000 auf 456.000 Euro nach. Den Zuschlag erhielt am Ende aber das Immobilienunternehmen.

„Beide Anbieter haben schlüssige Konzepte vorgelegt“, bilanziert Bürgermeister Thomas Öfner (Für Zirl). „Der Gemeinderat hat entschieden, ich werde mich nun bemühen, das Ganze vertraglich raschestmöglich zu fixieren.“

Vizebürgermeisterin Victoria Rausch (Zirl Aktiv) zeigte sich „froh“, dass im historischen Gebäude wieder ein gastronomisches Angebot eingeführt werden soll – und dass durch den Verkauf nun 105.000 Euro mehr hereinkommen, als im Budgetentwurf der Marktgemeinde für 2017 einnahmenseitig bereits eingeplant war. (md)