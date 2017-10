Innsbruck – Anfang Juli haben SPÖ und ÖVP noch für die Abschaffung des Pflegeregresses gestimmt, die Mehrkosten für die Länder sollten durch einen Zuschuss von 100 Millionen Euro abgegolten werden. Doch schon damals warnten Experten vor einem noch viel höheren Finanzbedarf. Außerdem wur- de ein sozial gestaffelter Regress vorgeschlagen. Vor al- lem Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf wetterte offen gegen dieses Wahlkampfzuckerl zulasten der Gemeinden. Wahlkampfbedingt hielten sich die Länder jedoch vornehm zurück, sie werden schließlich ausnahmslos von ÖVP und SPÖ regiert. Außer dass der Bund für die zusätzlichen Aufwendungen zahlen solle, war nicht viel zu hören.

Jetzt nach der Nationalratswahl folgte bei der Landesfinanzreferentenkonferenz am Freitag in Vorarlberg der Aufschrei. Der Kassasturz öffnete ihnen die Augen, der Bedarf an Heimplätzen dürfte nämlich steigen. In Tirol sind heuer 178 Millionen Euro für die Pflege in den Altenheimen budgetiert, das Land rechnet im nächsten Jahr mit Einnahmeausfällen von 20 Millionen Euro. „Der Bund muss sie vollständig kompensieren“, fordert LH Günther Platter (VP). Im nächsten Schritt sollte dann Mitte 2018 eine längerfristige Bund-Länder-Vereinbarung beschlossen werden.

Die Finanzreferenten verständigten sich darauf, dass die in Aussicht gestellten 100 Mio. Euro verdoppelt werden müssten. „Es war ein wichtiges und richtiges Signal an die Bevölkerung, den Pflegeregress abzuschaffen“, verteidigt Platter die Vorgangsweise. Aber Länder und Gemeinden dürften nicht auf den Kosten sitzen bleiben.

Für den Hochwasserschutz fordern die Finanzreferenten ebenfalls eine Aufstockung um 100 Mio. Euro. (pn)