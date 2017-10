In der gestrigen AK-Vollversammlung warnte AK-Präsident Erwin Zangerl (VP) einmal mehr vor einer schwarz-blauen Koalition im Bund. Er wehrt sich, dass vor allem die FPÖ die Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern abschaffen wolle. „Auch eine Reduzierung der Beiträge auf die Hälfte würde das Leistungsangebot schmälern.“ Das träfe wiederum die Schwachen, meinte Zangerl, der als Großkoalitionär gilt und sich eine Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ wünscht.

Angesichts der Sorgen seines mächtigen Arbeitnehmervertreters legte LH Günther Platter bei der Vollversammlung ein klares Bekenntnis zu den Kammern ab. Die AK segnete am Freitag nicht nur das Budget für 2018 von 42,2 Mio. Euro einstimmig ab, sondern sprach sich auch in einer Resolution für die gesetzliche Mitgliedschaft in den Kammern und die Beibehaltung der derzeitigen AK-Umlage aus.

Seit Freitag liegen auch die Ergebnisse bei den Vorzugsstimmen vor. Die meisten Stimmen in ihren Wahlkreisen erhielten die drei ÖVP-Kandidaten Andrä Rupprechter (12.295), Hermann Gahr (10.285) und Dominik Schrott (7093). Dann folgen FP-Spitzenkandidat Peter Wurm (5828), Bernhard Webhofer/VP (4482), Elisabeth Pfurtscheller/VP (4365), Josef Lettenbichler/VP (3128), Gerald Hauser/FP (2795), Carmen Schimanek/FP (2768) und SP-Spitzenkandidatin Selma Yildirim (2231). Bei den Kandidaten auf den Landeslisten war VP-Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl mit 4156 Nennungen Nummer eins. (pn)