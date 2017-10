Von Peter Nindler

Innsbruck – Bereits 2010 hat sich das Land Tirol von einem landesweiten Abfallkonzept verabschiedet. Die Entsorgungsverbände spielen auf der Müllorgel, sie wollten ihre Macht nicht abgeben. Für alle sechs Entsorgungsbereiche sind Standorte für öffentliche Behandlungsanlagen festgelegt, wo der Rest- und Sperrmüll angeliefert und übernommen werden muss. Drei mechanische Abfallvorbehandlungsanlagen sind im Innsbrucker Ahrental, in Roppen sowie in Kufstein in Betrieb, im Osttiroler Lavant steht eine mechanisch–biologische. Danach wird die so genannte heizwertreiche Fraktion nach Deutschland bzw. nach Ostösterreich zur Verbrennung geliefert. 118.000 Tonnen Rest- und Sperrmüll fielen 2015 in Tirol an.

Vor allem in den vergangenen Jahren wurde der Unmut in den Gemeinden angesichts der Entsorgungskosten immer größer, zuletzt probten Kematen und Telfs den Aufstand. Die beiden Bürgermeister Rudolf Häusler (Kematen) und Christian Härting (Telfs) protestierten nicht nur gegen den Preis von 195 Euro pro Tonne, sondern auch gegen das undurchsichtige Kalkulationssystem. Gleichzeitig ortet ein seit Freitag vorliegender Rechnungshofbericht des Bundes nach wie vor Schwachstellen im Tiroler Abfallentsorgungskonzept. Und er geht zudem auf die Tarifgestaltung ein. Der Ratschlag: Künftige Entscheidungen hinsichtlich des Systems der Restmüll­entsorgung sollten nicht nur auf regionale und technische Alternativen aufgebaut sein, sondern die erforderlichen gesamtwirtschaftlichen Grundlagen müssten miteinbezogen werden.

Der Rechnungshof fordert deshalb ein durchgängiges Konzept für die Müllentsorgung sowie die Verwendung von Daten vergleichbarer Anlagen außerhalb Tirols für die Tarifgestaltung. Das alles soll sich schließlich positiv auf notwendige Investitionen, Finanzierungsmöglichkeiten, Refinanzierungszeiten und die Tarife niederschlagen.

In absehbarer Zeit dürfte sich jedoch nichts ändern. Laut dem Land Tirol hätte eine Analyse von externen Experten ergeben, dass die Beibehaltung des bestehenden Systems der Restmüllentsorgung auch unter Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Grundlagen befürwortet werden könne. Aber das ist nur eine Seite der Medaille.

Wie das Land Tirol in seiner Stellungnahme ergänzt, hätte es in den vergangenen Jahren verschiedene Überlegungen zur Erreichung eines durchgängigen und damit einheit-lichen sowie abgestimmten Entsorgungskonzepts gegeben. U. a. sollte ein gemeinsamer Verband im Sinne einer Dachgesellschaft gegründet werden. Bittere Realität: „Letztlich sind die Bestrebungen zur Verwirklichung einer einheitlichen Entsorgung des Restmülls jedoch an unterschiedlichen Strukturen und Interessen gescheitert“, heißt es vom Land. Die Maßnahmen seien von wesentlichen Vertragspartnern nicht mehr mitgetragen worden. Schließlich hätten sich die Verbände für Individuallösungen entschieden. Und dieser eingeschlagene Weg könne zurzeit nicht ohne Weiteres aufgegeben werden.