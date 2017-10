Von Alexander Paschinger

Imst – 7093 Vorzugsstimmen. Damit überholte der Tiroler JVP-Obmann aus Oetz, Dominik Schrott, die bisherige ÖVP-Nationalrätin auf dem Oberländer Grundmandat, Liesi Pfurtscheller. Die „nur“ 4365-mal auf dem Wahlzettel extra angekreuzt worden war. „Ich habe mich im Juni endgültig entschieden, anzutreten. Der Vorzugsstimmenwahlkampf ist vor allem für uns Junge eine große Chance – und diese habe ich genutzt“, sagt Schrott.

Besonders in der Endphase trieb dieser Wahlkampf aber befremdliche Blüten: etwa durch den angeblichen Brief von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, wonach dieser für eine Vorzugsstimme für Schrott warb. „Meine Agentur hat die telefonische Freigabe erhalten“, beteuert der Jung-Nationalrat nach wie vor. TT-Recherchen stehen dem allerdings entgegen: Der Brief war mit der Bundes-ÖVP nicht abgestimmt, weil Sebastian Kurz keinem Vorzugsstimmenwerber eine besondere Behandlung zuteil werden lasse.

Was die Kosten seines Wahlkampfes angeht, bleibt Schrott ebenfalls dabei: „Mein eigener Einsatz seit Juni betrug 22.000 Euro Erspartes.“ Freilich habe er „starke Unterstützung der Jungen ÖVP“ ebenso genossen wie jene von fast allen Bürgermeistern im Ötztal (Oetz war nicht dabei), die ihn mit einem Postwurf bewarben. „Und dann gab es natürlich die Abmachung, dass wir keine Plakate, sondern nur Transparente verwenden – das machte den Wahlkampf viel günstiger.“ Insgesamt kann er auf ein Unterstützerkomitee mit mehr als 230 Unterstützern verweisen. Rund 100 Personen waren bei zwei „Türhängeaktionen“ im Einsatz.

Nun erbittet er auch für sich eine „100-Tage-Schonfrist“, will sich als Erstes bei allen Bürgermeistern seines Wahlkreises persönlich vorstellen und fixe Bürgermeister-Frühstücksrunden in den Regionen einrichten.

Thematisch nennt Schrott die Prüfung von Gesetzen auf ihre Regionen-Tauglichkeit an erster Stelle. In Sachen Tourismus wolle er sich für eine Rücknahme des Mehrwertsteuersatzes bei Nächtigungen einsetzen. Und in Bezug auf den Fachkräftemangel soll die Lehre derart aufgewertet werden, „dass ein Master auf der Uni und ein Meister gleichwertig sind“. Ein weiteres generelles Thema des ländlichen Raumes seien Landärzte. Einen Ansatz gebe es seitens der neuen ÖVP in Form einer Stipendien-Förderung, wenn sich Medizinstudenten später für eine Dauer von fünf bis sieben Jahren als Landarzt verpflichten.

„Ich bin für den Tschirganttunnel“, spricht Schrott das Wahlkampfthema Verkehr an, „allerdings ist der eine mittel- bis langfristige Maßnahme.“ Kurzfristig müsse man mit einer „kreuzungsfreien Fernpassstraße“ auskommen, die er allerdings nicht näher präzisiert. Die Petition seiner Vorgängerin Liesi Pfurtscheller für einen Ausbau der Fernpassstrecke mit Fernpassscheitel- und Tschirganttunnel sei „aber mit der Nationalratsperiode ausgelaufen“. „Ich möchte das Projekt über den Rahmenplan des Verkehrsministeriums wieder nach vorne bringen.“

Speziell für das Außerfern hat Schrott eine IT-HTL in Reutte im Fokus, die schon Wirtschaft und Industrie eingefordert haben. „Imst ist schon gut ausgestattet, Land­eck hat mit der universitären Ausbildung in Sachen Tourismus bereits einen Namen. Mit einer IT-HTL in Reutte hätten wir im Oberland ein wirklich gutes Angebot.“

Und noch einmal für den Bezirk Landeck möchte er sich für das Euregio-Projekt einer grenzüberschreitenden Skischaukel Kaunertal – Vinschgau einsetzen.